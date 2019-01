Das Bundesamt für Energie verleiht am Donnerstagabend in Bern zum zwölften Mal den Schweizer Energiepreis Watt d'Or. Gewinner in der Kategorie «Erneuerbare Energien» ist das Bündner Start-Up dhp technnology AG aus Zizers zusammen mit der Betreiberin der Abwasserreinigungsanlage in Chur, der IBC Energie Wasser Chur.

Bildvergleich Regler nach links verschieben Regler nach rechts verschieben Legende: Das Solardach über der ARA Chur lässt sich ein- und ausfahren.

Die beiden Unternehmen werden für das weltweit erste Solarfaltdach mit dem Namen «Horizon» ausgezeichnet. Das Solarfaltdach schwebt dank Seilbahntechnologie fünf Meter über der Abwasserreinigungsanlage in Chur und lässt sich wie eine Handorgel zusammenfalten. Ein Meteo-Algorithmus fährt die Anlage bei Sonnenschein automatisch aus und bei starkem Wind oder Schneefall wieder ein.

Legende: Das ausgefahrene Solarfaltdach aus der Vogelperspektive auf der ARA in Chur. ZVG

Um Infrastrukturflächen wie Kläranlagen oder Parkplätze multifunktional nutzen zu können, hat die dhp technology AG die bewegliche Solaranlage entwickelt. Sie wurde im letzten Jahr in Betrieb genommen und produziert jährlich rund 540'000 Kilowattstunden Strom, die rund 20 Prozent des gesamten Strombedarfs der Kläranlage decken.