Bei einem der grössten Bergstürze in der Schweiz seit über 130 Jahren waren am 23. August und danach bis vier Millionen Kubikmeter Fels vom Piz Cengalo abgebrochen. Muren wälzten sich bis ins Haupttal Bergell, wo Häuser in Bondo, Sottoponte und Spino beschädigt wurden. Acht Personen werden seit dem Bergsturz vermisst. 1,5 Millionen Kubikmeter Gestein am Piz Cengalo sind noch instabil.