Gansner vs. Kreiliger

Heute dürfen Wölfe nur geschossen werden, wenn sie die Scheu vor den Menschen verloren oder zu viele Nutztiere gerissen haben. Die Grenze liegt bei 25 getöteten Schafen oder Ziegen innerhalb eines Monats. Mit einem «Ja» zum neuen Jagdgesetz würde sich das ändern: Wölfe dürften präventiv geschossen werden.

Dies wäre ganz im Sinn von Silvan Caduff, Bauernpräsident in der Surselva. In der Region wurden in den letzten Monaten zahlreiche Nutztiere durch den Wolf gerissen. «Auf den steinigen Alpen ist der Herdenschutz kaum umzusetzen», sagt Caduff.

Von einer Lockerung des Wolfsschutzes hält David Gerke, Präsident der Gruppe Wolf Schweiz, nichts. Einzelne Abschüsse von Tieren, die Schäden verursachen seien in Ordnung. Aber: «Es ist störend, dass geschützte Arten geschossen werden können, ohne, dass sie Schaden angerichtet haben», sagt Gerke.

Wolfsschutz lockern, Ja oder Nein?

