Hanf als Lebensmittel «Wir müssen Pionierarbeit leisten»

Heute, 14:28 Uhr

Das Unternehmen «Alpen Pionier» aus Tschiertschen will den Hanfanbau in Graubünden wieder aufleben lassen. Aus drogenfreiem Hanf stellt das Unternehmen Lebensmittel her. Im nächsten Jahr soll die Anbaufläche mindestens verdreifacht werden.

SRF1, Regionaljournal Graubünden, 17:30 Uhr; lies