Bodenfrost «In den nächsten Nächten könnte es kritisch werden»

Heute, 10:53 Uhr, aktualisiert um 11:03 Uhr

Der Wetterbericht sagt in den kommenden Tagen Bodenfrost voraus. Die Winzer in der Bündner Herrschaft werden auch in diesem Jahr versuchen, ihre Reben mit Frostkerzen zu schützen.

Bild in Lightbox öffnen. Vorgeschichte: Bereits vor einem Jahr fielen die Temperaturen in der Nacht unter den Gefrierpunkt. Für die Reben wird es ab einer Temperatur von Minus 3 Grad kritisch. Im vergangenen Jahr kämpften die Winzer in der Bündner Herrschaft mit Frostkerzen gegen die tiefen Temperaturen. Trotzdem kam es zu Ernteausfällen. Ausgangslage: In den nächsten Tagen stehen Frostnächte bevor. Laut Hans Jüstrich, Rebbaukommissär des Kantons Graubünden, könnte es in den kommenden Nächten kritisch werden. Er rät den Winzern deshalb einerseits die Begrünung kurz zu halten, damit die kalte Luft abfliessen kann und andererseits Frostkerzen einzusetzen. Die Winzer: Einige haben nach den Erfahrungen vom letzten Jahr ein Lager an Frostkerzen angelegt. Manfred Meier, Präsident Weinbauverein Zizers, sagt jedoch auch, dass der Aufwand für viele Hobbywinzer zu gross sein könnte.

SRF 1, Regionaljournal Graubünden, 12:03 Uhr; lies/bram