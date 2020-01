Seit über 120 Jahren werden angehende Landwirte am Plantahof in Landquart ausgebildet. Die Anlage hat sich in diesen Jahren immer wieder verändert. Nun steht die nächste grosser Veränderung an.

Baufällige Gebäude

Bis 2024 möchte der Kanton drei Gebäude neu bauen. Die über 40-jährige Unterkunft, der Speisesaal, das Tagungszentrum und die Küche seien baufällig. In der Abstimmungsbotschaft heisst es, es habe sich gezeigt, dass Abriss und Neubau aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoller seien als eine Renovation.

24, 5 Millionen Franken sollen dafür investiert werden, die Stimmbevölkerung entscheidet am 9. Februar über die Vorlage. Gegner haben sich bisher nicht zu Wort gemeldet, die Vorlage wird von links bis rechts unterstützt.