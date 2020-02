Die FDP, welche traditionell in den letzten Jahrzehnten den Landammann gestellt hatte, hat sich am längsten Zeit genommen. Nun ist klar, auch die Freisinnigen treten Ende Juni bei der Landammann-Wahl in Davos an.

Die Kohlen aus dem Feuer holen soll der Grossrat und ehemalige Kleine Davoser Landrat Peter Engler. Nach längerer Bedenkzeit hat sich der 58-Jährige für die Kandidatur entschieden, sagt er im Gespräch. «Ich möchte diesen Schritt wagen», erklärt Engler.

Favre Accola will auch

Schon länger bekannt ist, dass sich auch Valérie Favre Accola von der SVP um das Landammann-Amt bewirbt. Sie ist heute Mitglied in der Davoser Regierung.

Sie kenne das Gremium und die Geschäfte, streicht sie heraus. «Wir wollen den bürgerlichen Kurs, den ich in den letzten Jahren mitgetragen habe, fortsetzen», sagt Favre Accola.

Wilhelm wills wissen

Komplettiert wird das Trio von Philipp Wilhelm. Der 31-Jährige ist Präsident der kantonalen SP. Nach seiner langjährigen Erfahrung als Parlamentarier sei seine Kandidatur für ihn ein logischer Schritt.

Er sehe sich auch als Vertreter der jüngeren Generation. Mit seiner Erfahrung, die er in den letzten acht Jahre habe sammeln können, wolle er auch die Bedürfnisse der künftigen Einwohnerinnen und Einwohner von Davos aufnehmen.

Stricker überlegt sich eine Kandidatur

Noch offen ist, was der parteilose Christian Stricker vorhat. Stricker ist Mitglied der Davoser Regierung. Auf Anfrage sagt er, er überlege sich ebenfalls eine Kandidatur als Landammann. Bis Ende Februar will er sich entschieden haben.

Seit der amtierende Landammann Tarzisius Caviezel im Januar angekündigt hatte, nicht mehr zur Wiederwahl anzutreten, ist Zug im Kamin. Die Davoser Wahlen im Juni versprechen denn schon heute Spannung.