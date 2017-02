Der Wunschkandidat der Bündner CVP will nicht: Nationalrat Martin Candinas verzichtet auf eine Regierungsratskandidatur.

Die Bündner CVP hat für die Gesamterneuerungswahlen im Frühling 2018 Grosses vor: Sie will mit einem Zweierticket in den Wahlkampf und so einen zweiten Sitz in der Regierung erobern.

Nebst dem bisherigen Mario Cavigelli stand vor allem – auch CVP intern – eine Person im Fokus: Nationalrat Martin Candinas. Dieser hätte – dank seiner Popularität über die Parteigrenzen hinaus – gute Chancen gehabt das CVP-Ziel zu erreichen. Im «Regionaljournal» sagt Candinas aber: «Ich kandidiere nicht.» Ihm gefalle seine Arbeit als Nationalrat gut. Er wolle keinen politischen Jobwechsel.