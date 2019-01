Legende: Audio Einigung in letzter Sekunde. abspielen. Laufzeit 00:30 Minuten.

Einigung in letzter Sekunde.

Es ist eine Premiere. Zum ersten Mal gibt es während des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos eine temporäre RhB-Haltestelle gleich unterhalb des Kongresszentrums. Geplant ist ein Shuttle alle 15 Minuten in beide Richtungen.

Der Shuttle-Zug ist während der WEF-Woche gratis sowohl für WEF-Teilnehmende wie für Einheimische. Stellt sich darum die Frage, wer zahlt für das zusätzliche Angebot, das es nur wegen des privaten Kongresses gibt?

Verhandlungen bis kurz vor dem WEF

Gestern Mittwoch einigten sich die Gemeinde Davos und das WEF darauf, die Kosten «ungefähr hälftig» zu teilen, «der ganz exakte Verteilschlüssel stehe noch nicht fest». Das schreibt die Gemeinde auf Anfrage des Regionaljournals Graubünden.

Die Gesamtkosten würden sich auf 64'000 Franken belaufen:

40'000 Franken für die temporäre Haltestelle

24'000 Franken für den zusätzlichen Zugverkehr

Lange war unklar gewesen, ob sich das WEF überhaupt an den Kosten beteiligt. Bereits im November und noch am Mittwochvormittag hatte eine Sprecherin festgehalten, das WEF sei bezüglich Kostenaufteilung nie kontaktiert worden. Klärung brachte offenbar eine Telefonkonferenz mit WEF-Direktor Alois Zwinggi am Nachmittag.

