Auf der Suche nach dem «Ei des Kolumbus» in der Regionalpolitik

In Graubünden verfolgen sechs Regionalentwickler das Ziel, die Regionen vorwärts zu bringen.

Die «Heilsbringer»: Im Zuge der neuen Regionalpolitik des Bundes (NRP) hat der Kanton Graubünden vor rund zehn Jahren Regionalentwickler in die Regionen geschickt. Ihre Aufgabe ist es, neue Ideen und Projekte anzustossen, um so Schwung, Geld und Arbeitsplätze in die Täler zu holen. Die Entwickler werden vom Bund und vom Kanton bezahlt. Ihre Projekte treiben sie gemeinsam mit den Vertretern aus den Gemeinden voran.

Unzufriedenheit beim Kanton: Das Amt für Wirtschaft und Tourismus (AWT) ist zehn Jahre nach dem Start nicht glücklich mit der Arbeit der Regionalentwickler. Sie seien zu wenig effizient und am Ende würden zu wenig Projekte zu Ende geführt, sagt Amtsleiter Eugen Arpagaus im Gespräch mit dem Regionaljournal Graubünden. Der Kanton hat die Arbeit der Regionalentwickler auch mit Zahlen dokumentiert. Vorläufig wolle man diese aber nicht veröffentlichen, sagt Arpagaus. Man sei noch an der Auswertung.

Arbeitsgruppe soll neue Rezepte liefern: Teilweise unzufrieden äussern sich auch die Regionalentwickler selber. Georg Fromm beispielsweise ist schon acht Jahre in der Regionalentwicklung tätig. Er sagt: «Das Ei des Kolumbus in der Regionalentwicklung Graubünden hat man noch nicht gefunden.» Der Kanton hat nun eine Arbeitsgruppe eingesetzt, welche nach neuen Lösungen für die Arbeit der Regionalentwickler suchen soll.