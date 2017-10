Die Pferderennen in Maienfeld waren an den letzten beiden Sonntagen geplant. Aufgrund des schlechten Wetters mussten beide Tage abgesagt werden. Nun hat das Organisationskomitee entschieden, ein Teil der Rennen am kommenden Sonntag nachzuholen.

OK-Präsident Ruedi Niederer zeigte sich am Sonntag in der Sendung «Regionaljournal Graubünden» von Radio SRF enttäuscht. Die internationalen Pferderennen in Maienfeld wurden in der ganzen Geschichte noch nie abgesagt.