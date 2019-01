Gestern herrschte in den Bergen temporär die höchste Lawinenwarnstufe. Heute gilt die zweithöchste Warnstufe. In Davos bleiben deshalb ab heute Dienstag rund 1’000 Schülerinnen und Schüler daheim. Der Hauptschulleiter von Davos, Martin Flütsch: «Wir konnten wegen der Lawinengefahr nicht gewährleisten, dass unsere Schülerinnen und Schüler sicher in die Schule und wieder nach Hause kommen.» Im Obertoggenburg bleiben die Schulen in Alt St. Johann und Unterwasser seit Montag geschlossen.

Bahnunterbrüche wegen Lawinengefahr

Die Rhätische Bahn verkehrt noch immer eingeschränkt, wie die Sprecherin der RhB Yvonne Dünser erklärt: « Betroffen ist das Unterengadin. Zwischen Cinuos-chel-Brail und Sagliains und zwischen Sagliains und Scuol-Tarasp ist die Bahnstrecke gesperrt.» Ausserdem ist die Bahnstrecke zwischen Davos Platz und Filisur weiterhin wegen Lawinengefahr nicht befahrbar.