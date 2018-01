Eine «koordinierte Staffelung» der Ferien, abgestimmt mit den Wintersportkantonen, das ist die Vorstellung von Kantonsparlamentarier Maurus Tomaschett. In einem politischen Vorstoss regt er an, dass die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) mit anderen Wintersportkantonen Kontakt aufnimmt und die Ferien so abspricht, dass die Wintersportorte ihre Anlagen optimal auslasten können.

Bei der Bündner Regierung kommt diese Idee an. In der Antwort heisst es: «Die Regierung erachtet es (...) als sinnvoll, die Situation respektive die Bedürfnisse mit den übrigen Schweizer Wintersportkantonen zu analysieren, um anschliessend wenn immer möglich gemeinsam einen Vorstoss in der EDK unternehmen zu können.» Die Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) ist in diesem Fall die Anlaufstelle, weil die Ferienplanung in der kantonalen Hoheit liegt.