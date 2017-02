Weltrekordversuch im Rückwärts-Skifahren von Elias Ambühl

Aktualisiert Heute, 16:15 Uhr

128,7 km/h – so schnell war der Norweger Anders Backe, als er im Winter 2012 in Vikersund rückwärts eine Skischanze herunterfuhr. Weltrekord! Diesen ungewöhnlichen Rekord will der Schweizer Freestyle-Skifahrer Elias Ambühl nun die Schweiz holen – getreu dem Motto: «Helvetia 4 the Win».

#h4tw – auf der Jagd nach dem Weltrekord 1:58 min, vom 23.2.2017 «Helvetia 4 the Win» bezeichnet das ambitionierte Vorhaben, einen bestehenden Weltrekord in die Schweiz zu holen. Im Mittelpunkt des geplanten Rekord-Events steht der erfolgreiche Freestyle-Skifahrer Elias Ambühl (24), der den Weltrekord im Rückwärtsskifahren in die Schweiz holen will. Am Dienstag wird er dafür in Arosa (GR) an den Start gehen. Der Weltrekordversuch wird ab 08:30 Uhr in der SRF App live übertragen. Den Livestream kommentiert Radio SRF 3 – Moderator Fabio Nay. Wer ist Elias Ambühl? Elias Ambühl ist praktisch mit den Skiern an den Füssen geboren. Bereits mit 15 Jahren wurde er Freeski-Profi und gewann 4 Mal Bronze bei den X Games – gewissermassen den olympischen Spielen der Freestyle-Skifahrer. #h4tw Porträt Elias Ambühl 3:17 min, vom 23.2.2017

krum