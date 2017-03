Das Theater St. Gallen ist das einzige Dreispartenhaus der Region

Ostschweiz. Das Theater schaut auf eine lange Tradition zurück. Bereits

im Mittelalter wurde in St.Gallen, angeregt durch die Mönche Tutilo und

Notker, Theater gespielt - seit 1801 professionell. Seit Ende der 60er

Jahre hat das Theater seinen Sitz im Bau von Claude Paillard. Der Bau

ist konsequent auf der Grundlage des regelmässigen Sechseck und somit

des 120 Grad Winkels gebaut. Das Theatergebäude wird seit rund fünfzig

Jahren an sieben Tagen in der Woche genutzt. Zwar wurden einzelne

Gebäudeteile im Laufe der Jahre ersetzt, Umbauten vorgenommen und die

Werkstätten erweitert. Eine generelle Instandsetzung erfuhr das Gebäude

aber nie. Darum sei das Gebäude heute stark erneuerungsbedürftig, findet

die St. Galler Regierung. Im Jahr 1993 wurde die Theaterbestuhlung das

letzte Mal neu bezogen.