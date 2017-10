Beim Täter handelt es sich um einen 17-jährigen Lehrling, der bereits durch Gewaltfantasien aufgefallen war.

Junger Mann nach Attacke festgenommen 0:49 min, vom 23.10.2017

Das Wichtigste in Kürze:

Ein 17-Jähriger Lette, der seit vier Jahren in der Region Flums (SG) wohnt, hat am Abend an verschiedenen Orten mit einem Beil mehrere Menschen angegriffen.

Laut Polizeiangaben wurden dabei sieben Personen verletzt, mindestens eine davon schwer. Ein Kleinkind fiel aus seinem Kinderwagen und musste zur Überprüfung ins Spital gebracht werden.

Auch der Angreifer wurde festgenommen und ist ebenfalls verletzt. Er soll noch heute vernommen werden.

Der Jugendliche wurde laut Behördenangaben im Sommer wegen Gewaltfantasien überprüft, jedoch als ungefährlich eingestuft worden.

Der 17-Jährige griff am Sonntagabend kurz nach 20 Uhr zuerst auf dem Postplatz in Flums mehrere Passanten an. Sein erstes Ziel war laut den Ermittlern ein Ehepaar mit einem Kleinkind. Die 30-jährige Frau und der 36-jährige Mann wurden dabei verletzt. Das acht Monate alte Baby fiel aus dem Kinderwagen und befindet sich zur Überwachung im Spital.

Passanten, die den Opfern helfen wollten, wurden ebenfalls verletzt. Danach flüchtete der mutmassliche Täter mit einem gestohlenen Fahrzeug und verunfallte. Er rannte dann wahrscheinlich zu Fuss zu einem Tankstellenshop, wo er weitere Personen verletzte.

Als die Polizei ihn dort stellte und er sich nicht ergeben wollte, sei der Jugendliche mit mehreren Schüssen an einer weiteren Flucht gehindert und festgenommen worden. Er soll laut Polizeiangaben noch heute vernommen werden.

Folgenlose Überprüfung wegen Gewaltfantasien

Die Tat könnte laut Behördenangaben auf eine Persönlichkeitsstörung zurückzuführen sein. In seiner Handwerkerlehre sei der Jugendliche dieses Jahr mehrfach aufgefallen, sagte Staatsanwalt Stephan Ramseyer vor den Medien.

Die Polizei habe aufgrund einer Meldung im Sommer eine Gewalteinschätzung vorgenommen. Da der Jugendliche aber keine substantiellen Drohungen ausgesprochen habe, sei man nicht von einer Gefahr ausausgegangen. Deshalb wurde auf Zwangsmassnahmen verzichtet.