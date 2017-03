Das Jubiläums-Schwingfest 2020 findet in Appenzell statt. Das haben die 221 stimmberechtigten Delegierten am Sonntag an der Abgeordnetenversammlung des Eidgenössischen Schwingerverbandes in Marin-Epagnier entschieden.

Nachdem Grenchen noch vor der Versammlung seine Bewerbung zurückgezogen hatte, blieben noch vier Kandidaten übrig, das ESV-Schwingfest zum 125-Jahr-Jubiläum 2020 auszutragen. Die Entscheidung fiel erst im vierten Wahlgang. Nachdem zuerst Bern im zweiten und Luzern im dritten Wahlgang ausgeschieden waren, standen noch Appenzell und Neuenburg zur Auswahl. Die Ostschweizer machten schliesslich mit 142:76-Stimmen das Rennen.

Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest, das nur alle drei Jahre ausgetragen wird, findet 2019 in Zug statt.