Die Bischoff Textil AG mit Sitz in St. Gallen prüft die Verlagerung ihrer textilen Produktion sowie weiterer Bereiche nach Fernost.

Dies aus wirtschaftlichen Gründen, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung.

Bei einer Verlagerung würden an den Standorten St. Gallen und Diepoldsau 50 Angestellte ihre Stellen verlieren.

Man habe am Donnerstag die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die Pläne informiert und ein dreiwöchiges Konsultationsverfahren eröffnet, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung.

Von den weltweit 1000 Beschäftigten im Unternehmen würden noch 76 in der Schweiz arbeiten. Wird die Verlagerung Tatsache, so würden noch 20 Personen und sechs Lehrlinge in der Ostschweiz verbleiben. Nicht betroffen von einer ällfälligen Verlagerung sei die ebenfalls in St. Gallen beheimatete Bischoff Interior AG.