Am Montag begann vor dem Bezirksgericht Kreuzlingen der Prozess zum gewaltsamen Tod einer Konzstanzerin im 2016. Der Staatsanwalt erläuterte detailliert die Indizien, welche den Beschuldigten belasten. Dieser bestreitet die Tat, nachdem er sie anfänglich gestanden hatte.

Der heute 62-Jährige wird beschuldigt, am Pfingstsamstag 2016 bei der See-Rhein-Badi in Tägerwilen TG seine in Konstanz wohnende 38-jährige Geliebte gewürgt und mit einem Stein erschlagen zu haben. Am Tag darauf wurde die Leiche von einem Spaziergänger entdeckt.

Staatsanwalt fordert Verwahrung

Nach seiner Verhaftung am Flughafen im spanischen Barcelona legte der Verdächtige ein Geständnis ab, welches er später widerrief. Er habe die Tat unter Druck gestanden.

Der Staatsanwalt fordert eine Verurteilung des Mannes wegen Mordes und eine lebenslängliche Freiheitsstrafe mit anschliessender Verwahrung. Der Verteidiger kommt am Dienstag zu Wort. Er dürfte auf Freispruch plädieren. Das Urteil wird voraussichtlich am Mittwoch eröffnet.