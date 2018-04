Wie spät ist es hier?

Legende: Auflösung, siehe weiter unten. Michael Breu/SRF

Der Bahnhof St. Gallen wurde neu gestaltet. Teil des neuen Bahnhofs ist eine überdimensionale digitale Uhr. Die Zeit wird binär dargestellt. In der Computersprache also, die nur die Zahlen 0 und 1 verwendet. Eine Sprache, die kaum jemand lesen kann.

Wollen Sie es trotzdem versuchen? Dann hilft ihnen die Tabelle unten. Die oberste Zeile der Uhr (Kreise) stellt die Stunden dar, die mittlere Zeile (Kreuze) die Minuten und die unterste Zeile (Quadrate) die Sekunden.

Binär: So werden die Zahlen dargestellt 16er

8er

4er

2er

1er

Dezimalsystem









0 = 0







1 = 1





1 0

= 2





1 1 = 3



1 0 0 = 4



1 0 1

= 5



1 1 0 = 6



1 1 1 = 7

1 0 0 0 = 8 1 0 0 0 0 = 16

1 0 1 1 1 = 23



Im unserem Dezimalsystem werden die Ziffern 0 bis 9 verwendet. Das lernen wir in der Schule, das ist unser Alltagsleben.

Im «Computerleben» aber gibt es dieses andere System: Das Dualsystem oder das binäre System. Es nutzt nur die Ziffern des Wertes Null und Eins.

Das binäre System ist nichts neues. Das Dualsystem wurde in verschiedenen Regionen der Welt schon in Urzeiten verwendet. In Europa beschrieb Gottfried Wilhelm Leibniz im Jahre 1703 in einer Abhandlung für die Pariser Akademie der Wissenschaften (Académie des Sciences) das Dualsystem.

Leibniz war dann auch der erste Wissenschaftler, der eine Rechenmaschine konzipierte, welche auf dem binären Zahlensystem basierte. Die gesamte Computerwelt arbeitet heute mit diesem binären System.

Auflösung: Auf dem Bild ist es 23:06:18 Uhr.