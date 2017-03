Ein Erdbeben mit der Stärke 4.6 hat in der Nacht auf Dienstag die Schweiz erschüttert. Das Epizentrum lag ganz in der Nähe des Kraftwerks Linth-Limmern im Glarnerland. Fachleute haben darum die Staumauer auf mögliche Schäden untersucht.

« Die Instrumente zeigen Werte im grünen Bereich. » Tobias Kistner

Mediensprecher der Axpo

Spezialisten haben am Vormittag die Mauer überprüft. Dafür sind sie Kontrollwege innerhalb des Kraftwerks abgeschritten, haben visuelle Kontrollen gemacht und die installierten Messgeräte überprüft.

Nach aktuellen Angaben hat die Staumauer keine Schäden erlitten. Die Stärke des Bebens sei weit unter dem Maximum gelegen, was die Staumauer aushalte.