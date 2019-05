Der Schweizer Preisüberwacher rügt in seinem neusten Newsletter die unterschiedlichen Tarife der Schweizer Bootsmietplätze. Der teuerste Platz kostet über 1500 Franken, der günstigste rund 144 Franken. Diese Unterschiede liessen sich zwar durch den Zustand, das Alter oder den Komfort der Anlagen erklären. Aber die hohen Differenzen seien erklärungsbedürftig, schreibt der Preisüberwacher.

Ich denke, wenn der Platz besetzt ist und wir eine Warteliste haben, so ist auch der Preis akzeptabel.

In der Gemeinde Thal bezahlt ein Bootsbesitzer am Hafen Staad rund 1320 Franken für einen Platz. Dies ist der höchste Betrag am Schweizer Bodenseeufer. In einem Schreiben führt die Gemeinde Thal auf, wie sich dieser Betrag zusammensetzt – alleine die kantonale Wassernutzungsgebühr in St. Gallen macht demnach ein Drittel der Kosten aus. Auch im Kanton Thurgau gibt es eine entsprechende Gebühr.

Bootsplatztarif Hafen Staad Komponenten

Betrag in Franken

Anteil in Prozent

Bootsliegeplatzmiete

550 42 Betriebskosten 170 13 Kantonale Wassernutzungsgebühr

420 32 Kurtaxe (optional, nur für auswärtige Mieter)

80 6 PW-Parkkarte (optional)

100 7 Total 1320 100

Der Bootsliegeplatz und die Betriebskosten seien angemessen, so der Thaler Gemeindepräsident Robert Raths. Man habe viel in den Bau des Hafens investiert. Diese Investitionen müssten amortisiert werden. Zudem gebe es am Hafen Staad viele Annehmlichkeiten: einen Gastrobetrieb, sanitäre Anlagen, eine bediente Krananlage. Ausserdem könne der Hafen auch bei tiefem Wasserstand benutzt werden.