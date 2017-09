Ab 2020 will der Regierungsrat des Kantons Thurgau den Staatshaushalt um 20 Millionen Franken entlasten. Der Regierungsrat hat 52 Massnahmen verabschiedet in der Höhe von 22,9 Millionen Franken. Geplant sind kleinere Massnahmen von ein paar tausend Franken, aber auch grössere, wie zum Beispiel die pauschale Kürzung des Sachaufwandes, was zu Einsparungen von rund 4 Millionen Franken führt. Sparpotenzial würde es auch bei den Zivilstandsämtern geben. Anstatt fünf soll es nur noch zwei geben - in Amriswil und in Frauenfeld. Und man könne auch Geld sparen, wenn das ÖV-Angebot weniger ausgebaut oder mehr Patienten ambulant statt stationär behandelt würden. Sparpotenzial sieht die Regierung auch bei der Polizei: Man könne in diesem Bereich einzelne Polizeiposten schliessen, so Jakob Stark an einer Medienorientierung.