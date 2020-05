Grosser Rat Thurgau segnet 70 Millionen für Corona-Nothilfe ab.

18 Prozent der St. Galler Betriebe mussten vorübergehend schliessen.

Unterschriftensammlungen im Kanton St. Gallen wieder erlaubt ab Juni.

Kanton St. Gallen führt Contact-Tracing wieder ein.

Die Olma vertagt den Entscheid über die Durchführung.

Mittwoch, 6. Mai: Thurgauer Parlament segnet 70 Millionen für Corona-Nothilfe ab

Im Kanton Thurgau kosten die Notstandsmassnahmen in der Corona-Krise bis zu 70 Millionen Franken. Das Parlament, der Grosse Rat, segnete das Massnahmenpaket der Regierung nun einstimmig ab. Um die Verhaltens- und Hygieneregeln einhalten zu können, fand die erste Session seit dem Ausbruch der Coronapandemie ohne Zuschauer in der Festhalle Rüegerholz in Frauenfeld statt.

Mittwoch, 6. Mai: Fast jeder fünfte St. Galler Betrieb wurde geschlossen.

Im Kanton St. Gallen mussten in den vergangenen Wochen schätzungsweise knapp 7200 der Betriebe ihre der Öffentlichkeit zugänglichen Anlagen aufgrund der Massnahmen des Bundes zur Bekämpfung des Coronavirus schliessen. Dies entspreche 18 Prozent aller Betriebe auf Kantonsgebiet, teilt der Kanton St. Gallen mit. Von diesen vorübergehenden Schliessungen waren rund zehn Prozent der im Kanton Beschäftigten betroffen.

Dienstag, 5. Mai: Unterschriftensammlungen ab Juni im Kanton St. Gallen wieder erlaubt.

Im Kanton St. Gallen läuft der Fristenstillstand bei Initiativen und Referenden am 31. Mai aus. Ab dem 1. Juni können damit wieder Unterschriften gesammelt werden – allerdings mit Hygienevorschriften.

Montag, 4. Mai: Kanton St. Gallen führt Contact-Tracing wieder ein.

Der Kanton St. Gallen startet heute das Contact-Tracing. Infizierte Personen sollen damit frühzeitig erkannt und gezielt isoliert werden können. Das Ziel ist laut der Medienmitteilung, die Ausbreitung des Coronavirus und die Anzahl von Neuinfektionen unter Kontrolle zu halten und möglichst einzuschränken. Das Contact-Tracing wurde vom Kanton St. Gallen bereits zu Beginn der Pandemie eingesetzt. Es musste dann aufgrund zu hoher Fallzahlen zurückgestellt werden.

Montag, 4. Mai: St. Galler Eltern fordern Rückkehr zum Normalunterricht.

Eltern wehren sich dagegen, dass im Kanton St. Gallen ab dem 11. Mai nicht wieder normal unterrichtet wird. Mit einer Petition wollen sie auf ihr Anliegen aufmerksam machen. Am Wochenende haben rund 4300 Personen die Online-Petition unterschrieben. Sie gilt auch für den Kanton Zürich. Er geht bei der Schulöffnung ähnlich vor wie der Kanton St. Gallen.

Freitag 1. Mai: Absage des Slowup Bodensee

Im Kanton Thurgau findet 2020 kein Slowup statt. Der beliebte Event für Fahrradfahrer und Inlineskater in der Region Arbon-Amriswil wäre am 30. August gewesen. Da der Anlass innerhalb der Frist liegt, wo Veranstaltungen über 1000 Personen untersagt sind, wurde er abgesagt.

Freitag 1. Mai: Keine OBA wegen Corona

Die Ostschweizer Bildungsausstellung OBA hätte Ende August in St. Gallen stattgefunden. Die Unsicherheit und das finanzielle Risiko sei zu gross, begründen die Veranstalter den Entscheid. Es wird eine vereinfachte Ausstellung geprüft, damit sich die Schülerinnen und Schüler während der Berufswahl trotzdem breit informieren können. Dies in Zusammenarbeit mit dem Kantonalen Gewerbeverband und dem St. Galler Amt für Berufsbildung.

Freitag 1. Mai: OLMA Entscheid noch offen

Noch nie in der bald achtzigjährigen Geschichte der Messe musste die Durchführung der OLMA in Frage gestellt werden. Eine Absage wäre für die Olma Messen St.Gallen ein einschneidender Entscheid, heisst es in der Mitteilung. Bis zum VR-Entscheid, der spätestens am 5. Juni fallen soll, werden die Vorbereitungen so angepasst, dass möglichst wenig Verpflichtungen eingegangen werden müssen. Die Aussteller und Partner werden gebeten, mit der Vergabe von Aufträgen zuzuwarten.

Freitag 1. Mai: Appenzell Ausserrhoden macht Schule nach Stundenplan

Appenzell Ausserrhoden hat sein Konzept für die Wiederaufnahme der Schule vorgestellt. Der Unterricht soll ohne grosse Einschränkungen wieder aufgenommen werden.

Donnerstag 30. April: Grosse Enttäuschung im Walter Zoo Gossau

Zooschweiz ist vom Entscheid des Bundesrates enttäuscht, dass Museen öffnen dürfen, Zoos aber nicht. Das Beispiel des Walter Zoos in Gossau zeigt, wie schwierig die momentane Situation ist. Ohne die Einnahmen in den besucherstärksten Monaten können keine Reserven für den Winter erwirtschaftet werden. Die Zooverantwortlichen in Gossau sind allerdings froh, dass jetzt Klarheit herrscht und dass sie ihre Situation offen darlegen können.

Donnerstag 30. April: Thurgauer und Glarner haben schriftliche und mündliche Matura

Die Thurgauer Kantonsschüler werden an der Matura mündlich und schriftlich geprüft. Dasselbe gilt für die Glarner Maturanden. Wenn die mündlichen Prüfungen weggelassen würden, hätten viele Schüler einen Nachteil, sagt die Thurgauer Bildungsdirektorin Monika Knill.

Bei mündlichen Prüfungen werden andere Fähigkeiten getestet

Nur schriftliche Maturaprüfungen gibt es in Graubünden, im Kanton St. Gallen und in Appenzell Ausserrhoden. Bei den Fachmittelschulen in Appenzell Ausserrhoden gibt es Ausnahmeregelungen. Im Kanton St. Gallen zählt die schriftliche Matura nur zu einem Drittel. Die Erfahrungsnoten erhalten dadurch ein höheres Gewicht.

Noch offen ist der Entscheid in Appenzell Innerrhoden.

Donnerstag 30. April: Im Thurgau gilt der normale Stundenplan

Für die Thurgauer Primar- und Sekundarschüler gilt ab 11. Mai der normale Stundenplan. Um das Übertragungsrisiko zu vermindern, verbleiben die Kinder und Jugendlichen in der Schule primär in ihrer Klasse. Auf Aktivitäten mit viel Kontakt wird verzichtet. Statt Schwimmunterricht wird geturnt. Nach den Pfingstferien gibt es wieder Prüfungen.