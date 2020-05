Am Gymnasium Appenzell gibt es nur mündliche Maturaprüfungen.

Die Ostschweizer Bildungsaustellung OBA ist abgesagt.

Die Olma vertagt den Entscheid.

Die Durchführung der Innerrhoder Landsgemeinde ist unsicher.

Der Kanton St. Gallen startet in der Volksschule mit Halbklassen.

Schriftliche Maturaprüfungen in allen Ostschweizer Kantonen. Glarus und Thurgau prüfen auch mündlich. Appenzell Innerrhoden ist noch offen.

Weitere Informationen

Freitag 1. Mai: Nur mündliche Maturaprüfung in Appenzell

Das Gymnasium Appenzell verzichtet auf schriftliche Maturaprüfungen. Die Schülerinnen und Schüler werden aber mündlich geprüft. Die Landesschulkommission des Kantons Appenzell Innerrhoden schreibt, so werde den Maturandinnen und Maturanden des diesjährigen Maturajahrgangs die Möglichkeit geboten, die sechs Jahre am Gymnasium mit einer fairen Schlussprüfung abzuschliessen. Die Hygienemassnahmen könnten eingehalten werden.

Freitag 1. Mai: Absage des Slowup Bodensee

Im Kanton Thurgau findet 2020 kein Slowup statt. Der beliebte Event für Fahrradfahrer und Inlineskater in der Region Arbon-Amriswil wäre am 30. August gewesen. Da der Anlass innerhalb der Frist liegt, wo Veranstaltungen über 1000 Personen untersagt sind, wurde er abgesagt.

Freitag 1. Mai: Keine OBA wegen Corona

Die Ostschweizer Bildungsausstellung OBA hätte Ende August in St. Gallen stattgefunden. Die Unsicherheit und das finanzielle Risiko sei zu gross, begründen die Veranstalter den Entscheid. Es wird eine vereinfachte Ausstellung geprüft, damit sich die Schülerinnen und Schüler während der Berufswahl trotzdem breit informieren können. Dies in Zusammenarbeit mit dem Kantonalen Gewerbeverband und dem St. Galler Amt für Berufsbildung.

Freitag 1. Mai: OLMA Entscheid noch offen

Noch nie in der bald achtzigjährigen Geschichte der Messe musste die Durchführung der OLMA in Frage gestellt werden. Eine Absage wäre für die Olma Messen St.Gallen ein einschneidender Entscheid, heisst es in der Mitteilung. Bis zum VR-Entscheid, der spätestens am 5. Juni fallen soll, werden die Vorbereitungen so angepasst, dass möglichst wenig Verpflichtungen eingegangen werden müssen. Die Aussteller und Partner werden gebeten, mit der Vergabe von Aufträgen zuzuwarten.

Freitag 1. Mai: Appenzell Ausserrhoden macht Schule nach Stundenplan

Appenzell Ausserrhoden hat sein Konzept für die Wiederaufnahme der Schule vorgestellt. Der Unterricht soll ohne grosse Einschränkungen wieder aufgenommen werden.

Donnerstag 30. April: Grosse Enttäuschung im Walter Zoo Gossau

Zooschweiz ist vom Entscheid des Bundesrates enttäuscht, dass Museen öffnen dürfen, Zoos aber nicht. Das Beispiel des Walter Zoos in Gossau zeigt, wie schwierig die momentane Situation ist. Ohne die Einnahmen in den besucherstärksten Monaten können keine Reserven für den Winter erwirtschaftet werden. Die Zooverantwortlichen in Gossau sind allerdings froh, dass jetzt Klarheit herrscht und dass sie ihre Situation offen darlegen können.

Donnerstag 30. April: Thurgauer und Glarner haben schriftliche und mündliche Matura

Die Thurgauer Kantonsschüler werden an der Matura mündlich und schriftlich geprüft. Dasselbe gilt für die Glarner Maturanden. Wenn die mündlichen Prüfungen weggelassen würden, hätten viele Schüler einen Nachteil, sagt die Thurgauer Bildungsdirektorin Monika Knill.

Bei mündlichen Prüfungen werden andere Fähigkeiten getestet

Nur schriftliche Maturaprüfungen gibt es in Graubünden, im Kanton St. Gallen und in Appenzell Ausserrhoden. Bei den Fachmittelschulen in Appenzell Ausserrhoden gibt es Ausnahmeregelungen. Im Kanton St. Gallen zählt die schriftliche Matura nur zu einem Drittel. Die Erfahrungsnoten erhalten dadurch ein höheres Gewicht.

Noch offen ist der Entscheid in Appenzell Innerrhoden.

Donnerstag 30. April: Im Thurgau gilt der normale Stundenplan

Für die Thurgauer Primar- und Sekundarschüler gilt ab 11. Mai der normale Stundenplan. Um das Übertragungsrisiko zu vermindern, verbleiben die Kinder und Jugendlichen in der Schule primär in ihrer Klasse. Auf Aktivitäten mit viel Kontakt wird verzichtet. Statt Schwimmunterricht wird geturnt. Nach den Pfingstferien gibt es wieder Prüfungen.

Donnerstag 30. April: St. Gallen startet mit Halbklassen

Im Kanton St. Gallen werden die ersten vier Wochen in der Volksschule nur in Halbklassen unterrichtet. Die Schulen seien sonst überlastet, sagte Bildungsdirektor Stefan Kölliker. Anschliessend könne bis zu den Sommerferien auf den Vollbetrieb umgestellt werden, sollten sich die Corona-Fallzahlen positiv entwickeln. Es gibt Jahreszeugnisse.

Donnerstag 30. April: Bald wieder Besuche in Innerrhoder Altersheimen

Im Kanton Appenzell Innerrhoden soll das Besuchsverbot in Alters- und Pflegeheimen ebenfalls gelockert werden. Besuche werden unter bestimmten Voraussetzungen ab dem 11. Mai 2020 wieder zugelassen. Dies zum Wohle der betroffenen Personen, schreibt der Kanton in einer Mitteilung. Dasselbe gilt für Kliniken und Einrichtungen für Menschen mit einer Behinderung.

Donnerstag 30. April: Die Verschiebung der Verschiebung

Die Innerrhoder Regierung muss höchstwahrscheinlich erneut ein neues Datum für die Landsgemeinde suchen. Sie wurde coronabedingt von Ende April auf den 23. August 2020 verschoben. Weil der Bundesrat Grossveranstaltungen von über 1000 Personen bis Ende Augus verbietet sind neue Ideen gefragt. «Wir prüfen nun eine erneute Verschiebung, aber auch eine Urnen-Abstimmung per Notrecht», sagt der regierende Innerrhoder Landammann, Roland Inauen.

Nicht vom Grossveranstaltungsverbot bis Ende August betroffen ist – Stand heute – die Glarner Landsgemeinde. Sie wurde ebenfalls verschoben, auf den 6. September.

Mittwoch 29. April: Berufsmaturaprüfungen finden nicht statt

Im Gegensatz zu den Maturaprüfungen liegen die Berufsmaturaprüfungen in der Kompetenz des Bundesrates. Sie finden dieses Jahr in der ganzen Schweiz nicht statt. Es zählen die Erfahrungsnoten.

Mittwoch 29. April: Keine Grossveranstaltungen im Sommer

Grossveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen bleiben bis Ende August 2020 verboten. Dies betrifft vor allem die vielen Musikfestivals im Sommer. Das gilt für die grossen Openairs von St. Gallen und Frauenfeld oder das Summerdays in Arbon, aber auch für kleinere Festivals mit mehr als 1000 Personen.