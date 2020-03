3,5 Millionen Franken als Soforthilfe für das Innerrhoder Gewerbe.

Der Flugplatz St. Gallen-Altenrhein steht praktisch still. Ab sofort gilt ein Flugverbot für die kleinen Flugzeuge und Helikopter.

Zur Lage im Kanton St. Gallen: Die St. Galler Regierung informiert.

Die Landsgemeinden Appenzell und Glarus sind vom Frühling auf den Spätsommer verschoben.

Die grosse Debatte über die St. Galler Spitäler wird verschoben. Der Kantonsrat hat seine Aprilsession abgesagt.

«Nothilfe» für Innerrhoder Unternehmen in Aussicht gestellt: Die Regierung hat ein Massnahmenpaket für Firmen geschnürt: 3,5 Millionen Franken werden freigegeben für «eine Soforthilfe» für Unternehmen, die wegen des Coronavirus in wirtschaftliche Bedrängnis geraten sind. Landammann Roland Inauen spricht von «Beiträgen für Härtefälle».

Unser oberstes Ziel mit dieser Hilfe ist, dass wir Arbeitsplätze erhalten können.

Der Flugplatz St. Gallen-Altenrhein steht praktisch still: Ab sofort gilt ein Flugverbot für die kleinen Flugzeuge und Helikopter, die leichter sind als drei Tonnen. Dieses Verbot wurde ausgesprochen auf Empfehlung des Bundesamts für Zivilluftfahrt unter der Vorgabe, es gelte Vereinsaktivitäten einzuschränken. Linienflüge nach Wien sind schon länger gestrichen worden, Geschäftsflüge gibt es nur noch wenige.

Antworten der Regierung auf Fragen aus der St. Galler Wirtschaft: Die Wirtschaft wird wegen den Massnahmen um das Corona-Virus heruntergefahren. Auf die vielen offene Fragen und Unsicherheiten bei Unternehmen, bei Arbeitern, Angestellten sucht der Kanton nach Antworten.

Landsgemeinden Appenzell und Glarus abgesagt: Die Regierungen haben entschieden, dass die geplanten Landsgemeinden nicht wie geplant im Frühling, sondern neu im Spätsommer stattfinden. Die Landsgemeinde Appenzell ist auf den 23. August angesetzt und die Landsgemeinde Glarus auf den 6. September.

Die mit Spannung erwartete St. Galler Spitaldebatte findet nicht statt: Das Präsidium des Kantonsrates hat die Aprilsession abgesagt. Stattdessen plant es die sogenannte Aufräumsession im Mai um zwei Tage zu verlängern. Weiter werden alle Sitzungen von parlamentarischen Gremien und Kommissionen wenigsten zwei Wochen lang ausgesetzt.

Diverse Sitzungen, Versammlungen und Grossanlässe abgesagt: Das Thurgauer und das St. Galler und der Grosse Rat in Appenzell Innerrhoden haben ihre nächste Sitzung abgesagt.

In Innerrhoden werden weiter alle Bezirksgemeinden von Anfang Mai und auch die Feuerschauen, Kirch- und Schulgemeindeversammlungen verschoben. Ganz abgesagt und nicht nachgeholt werden in Innerrhoden die Stosswallfahrt und in Glarus die Näfelser Fahrt.

Auch das Stadtparlament St. Gallen kommt Ende März nicht zu einer Sitzung zusammen.