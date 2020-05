An Ostschweizer Tourismus-Destinationen ist die Stimmung bezüglich Sommerferien unterschiedlich.

Flawa verdoppelt die Produktion von Schutzmasken.

Innerrhoder Standeskommission sagt Landsgemeinde ab.

Kantonsrat St. Gallen genehmigt Hilfspaket und baut es aus.

St. Gallen unterrichtet seit einer Woche in Halbklassen und die Meinungen bleiben gleich.

Montag, 25. Mai: Unterschiedliche Stimmung an Ostschweizer Tourismus-Destinationen

Anfragen bei Behörden, Tourismus-Vertreten und Campingplatz-Betreibern in der Ostschweiz zeigen, dass rund um die Sommerferien Unsicherheiten bestehen und diesbezüglich eine gewisse Nervosität vorhanden ist – aber auch eine Gelassenheit.

An manchen Orten wird befürchtet, dass der Gästeansturm diesen Sommer grösser sein wird als sonst. Andererseits glauben Vertreter von Tourismus-Destinationen, dass die diesjährige Situation mit der nötigen Flexibilität entschärft werden kann.

Montag, 25. Mai: Flawa verdoppelt die Produktion von Schutzmasken

Aufgrund der Coronapandemie produziert das Ostschweizer Unternehmen Flawa seit Mitte April Universalschutzmasken. Nun hat das Unternehmen im sanktgallischen Flawil eine weitere Produktionsmaschine in Betrieb genommen und verdoppelt somit die Produktion von Schutzmasken, wie es in einer Mitteilung heisst. Die beiden Maschinen würden während 24 Stunden an sieben Tagen laufen und wöchentlich 400'000 Schutzmasken produzieren.

Freitag, 22. Mai: Keine Lands- und Bezirksgemeinden in diesem Jahr

Die Innerrhoder Regierung hat in Absprache mit den Bezirksräten entschieden, dass 2020 weder die Landsgemeinde noch Bezirksgemeinden stattfinden können. Stattdessen werden am 23. August 2020 Urnenabstimmungen über die wichtigsten Geschäfte durchgeführt, heisst es in einer Mitteilung der kantonalen Verwaltung.

Eine nochmalige Verschiebung der Landsgemeinde erachte die Standeskommission als nicht zielführend. Die Landsgemeinde findet immer am letzten Sonntag im April statt. Dieses Jahr ist sie erstmals in ihrer Geschichte auf den Sommer verschoben worden.

Dienstag, 19. Mai: Glarus lockert Massnahmen bei Menschen mit Behinderungen

Die Glarner Regierung lockert die Forschriften für Menschen mit Behinderung, die in einer Institution leben. Besuche ausserhalb der Einrichtung und Ausflüge seien wieder möglich. Begründet wird die Lockerung damit, dass die meisten Bewohnerinnen und Bewohner von Einrichtungen für Menschen mit Behinderung vom Alter her nicht zur Risikogruppe zählen.

Montag, 18. Mai: St. Galler Hilfspaket abgesegnet

Der Kantonsrat St. Gallen hat in erster Lesung den gesetzlichen Grundlagen für das Corona-Hilfspaket von 45 Millionen Franken zugestimmt und es mit einem begrenzten Steuererlass für Unternehmen sowie mit fünf Millionen Franken für soziale Unterstützung ergänzt. Ein Teil des Geldes kommt aus dem Verkauf von Goldreserven der Schweizerischen Nationalbank.

Freitag, 15. Mai: Bilanz nach einer Woche in Halbklassen im Kanton St. Gallen

Nach einer Woche mit Halbklassenunterricht haben sich die Meinungen dazu kaum verändert. Der St. Galler Lehrerverband, der kantonale Bildungsdirektor und ein Teil der Lehrerschaft befürworten diesen schrittweisen Einstieg. Man habe mehr Zeit, die Kinder abzuholen.

Aber auch die Kritiker bleiben bei ihren Argumenten. Der Aufwand und die Organisation für Schule und Eltern seien enorm, sagt ein anderer Teil der Lehrerschaft, unterstützt auch vom Stadt St. Galler Bildungschef.

Donnerstag, 14. Mai: Der FC St. Gallen will keine Bundesgelder

Matthias Hüppi, der Präsident des FC St. Gallen, ist skeptisch, ob die Darlehen vom Bund in Kombination mit diversen Auflagen und möglichen Risiken für seinen Verein tatsächlich hilfreich wären.

Donnerstag, 14. Mai: Auswirkungen auf Thurgauer Wirtschaft

Gemäss dem Thurgauer Wirtschaftsbarometer zeigen sich die Auswirkungen der Coronakrise deutlich. Im März und April 2020 gingen im Kanton über 5000 Gesuche um Kurzarbeitsentschädigung ein, die Arbeitslosenquote stieg auf 2,6 Prozent. Zum Vergleich: im April des Vorjahres hatte die Arbeitslosenquote bei 1,8 Prozent gelegen.

Für das zweite Quartal 2020 rechnen die Industriebetriebe mit einer weiter nachlassenden Produktion und rückläufigem Bestellungseingang. In der Bauwirtschaft habe sich die Geschäftslage zwar ebenfalls abgekühlt, insgesamt habe sich die Baukonjunktur jedoch gut gehalten. Bei den Detailhändlern ist das Bild gespalten - je nachdem, ob die Geschäfte vom Lockdown betroffen waren oder nicht.