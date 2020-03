Das Flawiler Unternehmen Flawa Solutions beginnt ab Mitte April mit der Produktion von Atemschutzmasken.

Die Ostschweizer Kantone verfügen über gute finanzielle Polster.

Im Thurgau haben innert einer Woche 600 Personen ihren Job verloren.

Die Spital Thurgau AG reaktiviert das alte Bettenhochhaus in Frauenfeld und plant auch für zusätzliche psychische Notfälle.

Kantonale Abstimmungen vom 17. Mai sind abgesagt. Die St. Galler Marktplatz-Abstimmung ist am 27. September.

Weitere Informationen

Donnerstag, 26. März: Atemschutzmasken aus Flawil

Das Flawiler Unternehmen Flawa Solutions beginnt ab Mitte April mit der Produktion von Atemschutzmasken. Sie hat dazu zwei Maschinen erhalten, die der Bund und der Kanton Zürich bei einer Frauenfelder Firma bestellt hatten. Die Maschinen werden momentan installiert und können dann pro Tag 64'000 Schutzmasken herstellen. Bis jetzt gibt es in der Schweiz keinen Hersteller von Atemschutzmasken. Eine weitere Schwierigkeit ist die Herstellung der feinen Fliese, die für die Masken benötigt werden.

Donnerstag 26. März: Ausserrhoden plant Corona-Nothilfefonds

Für Fälle, die durch die Maschen der Bundesgelder fallen könnten, plant der Kanton Appenzell Ausserrhoden in Zusammenarbeit mit der Stiftung Wirtschaftsförderung AR, den Appenzell Ausserrhoder Stiftungen sowie dem Industrieverein und dem Gewerbeverband AR einen «Corona-Nothilfefonds». Angeboten werden Darlehen, aber auch A-fonds-perdu-Beträge für Härtefälle. Die Höhe der Mittel richte sich nach der Nachfrage. Ob sich der Kanton auch am Fonds beteiligt, steht noch nicht fest.

Donnerstag 26. März: Masken zu Wucherpreisen angeboten

Die Kantonspolizei Thurgau wurde auf einen Onlineshop aufmerksam gemacht, in welchem Schutzmasken zu völlig überhöhten Preisen angeboten wurden. Ermittlungen der Kantonspolizei Thurgau führten zu einem 37-jährigen Deutschen aus der Region Kreuzlingen. Dieser bot Schutzmasken für bis zu 100 Franken pro Stück an. Bei einer Hausdurchsuchung wurden rund 300 Masken polizeilich sichergestellt.

Die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen verfügte die Übergabe der Schutzmasken an den kantonalen Führungsstab. Die Staatsanwaltschaft führt eine Strafuntersuchung wegen Wucher.

Legende: Kapo Thurgau

Donnerstag 26. März: Hunderte Kündigungen

Im Kanton Thurgau haben innerhalb von einer Woche 600 Personen ihre Stelle verloren. Das sind fünf- bis zehnmal so viele wie in normalen Zeiten. Das zeigen die Zahlen des Kantons. Die Wirtschaftsverbände haben ihren Mitgliedern einen Appell geschrieben, sie sollen doch Kurzarbeit beantragen, anstatt Kündigungen auszusprechen.

Donnerstag 26. März: Andrang im Alpstein

Die Leute suchen Abwechslung in der Natur. Viele aber am gleichen Ort, nämlich im Alpstein. Pendler berichten von vollen Zügen. Der Innerrhoder Führungsstab ist besorgt und appelliert an die Gäste, doch lieber nahe beim eigenen Wohnort eine Wanderung zu machen.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Trotz Corona Andrang im Alpstein 26.03.2020 Mit Audio

Donnerstag, 26. März: Kantone haben finanzielle Polster

«Wir haben immer gesagt, irgendwann kommen auch einmal schlechte Zeiten. Die sind jetzt da und wir sind gerüstet», sagte beispielsweise der Glarner Finanzdirektor Rolf Widmer mit Verweis auf ein Eigenkapital von 360 Millionen Franken.

Finanzdirektor Rolf Widmer mit Verweis auf ein Eigenkapital von 360 Millionen Franken. Auch der Kanton St. Gallen steht solide da mit etwa einer Milliarde Franken auf der hohen Kante: «Spare in der Zeit, so hast du in der Not», sagte der St. Galler Finanzdirektor an einer Medienkonferenz.

steht solide da mit etwa einer Milliarde Franken auf der hohen Kante: «Spare in der Zeit, so hast du in der Not», sagte der St. Galler Finanzdirektor an einer Medienkonferenz. Die Thurgauer Finanzen haben ebenfalls ein Polster, sodass der Kanton den ganzen Überschuss vom letzten Jahr von 70 Millionen Franken für mögliche Corona-Hilfe zur Seite legen kann.

Finanzen haben ebenfalls ein Polster, sodass der Kanton den ganzen Überschuss vom letzten Jahr von 70 Millionen Franken für mögliche Corona-Hilfe zur Seite legen kann. Graubünden lässt sich noch nicht in die Karten Blicken, weil die Rechnung 2019 erst nächste Woche publiziert wird. Sorgen machen müsse man sich aber nicht.

lässt sich noch nicht in die Karten Blicken, weil die Rechnung 2019 erst nächste Woche publiziert wird. Sorgen machen müsse man sich aber nicht. In den letzten Jahren stand es nicht immer rosig um den Ausserrhoder Finanzhaushalt. Doch auch hier gibt Finanzdirektor Paul Signer Entwarnung: «Wir haben ein frei verfügbares Eigenkapital von über 63 Millionen Franken.»

Mittwoch, 25. März: Glarner Landammann richtet Ansprache an die Bevölkerung

«Ich weiss, wir verlangen einiges von Ihnen. Aber wir würden es nicht machen, wenn es nicht notwendig wäre», sagt Landammann Andrea Bettiga. Er fordert dazu auf, die Anweisungen von Bund und Kanton zu befolgen. «Hebed Sorg. Bliibed dehei.»

Mittwoch, 25. März: Warnung vor Betrügern

In der St. Galler Gemeinde Jonschwil ist es vermutlich zu Betrugsversuchen gekommen. Unbekannte riefen bei älteren Personen an und boten ihre Hilfe an. Der Gemeindepräsident vermutet eine Betrugsmasche, weil es sich bei den Anrufern weder um Mitarbeitende der Gemeinde noch um solche der lokalen Hilfsorganisationen handeln konnte. Behörden und Polizei raten dazu, sich erst über die Helfer zu informieren und erst für eine Dienstleistung zu bezahlen, wenn diese tatsächlich erfüllt wurde.

Mittwoch, 25. März: Rettungssanität stockt auf

Im Moment sei die Lage recht ruhig, sagt der Leiter der Rettung St. Gallen. Es gebe sogar weniger Einsätze als die üblichen ca. 60 pro Tag. Sie seien aber vorbereitet, um bis zu 150 Einsätze pro Tag zu leisten.

Dienstag, 24. März: Schwierige Situation für die Politik

Alle Ostschweizer Parlamente fallen vorläufig aus. Die Regierungen entscheiden ohne Absicherung durch das Parlament. Das birgt Gefahren für die Demokratie, meint der Rechtsprofessor.

Dienstag, 24. März: Erster Covid-Todesfall im Thurgau

Wie der Kanton mitteilte, handelt es sich dabei um eine Frau mit Jahrgang 1933. Sie litt an verschiedenen Vorerkrankungen.

Dienstag, 24. März: Auch in AR keine Abstimmung am 17. Mai

In Appenzell Ausserrhoden werden die Volksabstimmungen «Verpflichtungskredit für die Anpassung der kantonalen Strasseninfrastruktur am Bahnhof Herisau» und «Beschluss über Abfederungsmassnahmen zu den Revisionen 2019 und 2020 des Steuergesetzes» verschoben. Zudem rät der Kanton den Gemeinden, auch ihre Abstimmungen vom 17. Mai zu verschieben.

Dienstag, 24. März: Keine Gastwirtschaftsabgaben in St. Gallen

Der Kanton St. Gallen zieht 2020 und 2021 keine Gastwirtschaftsabgaben ein, wie die Regierung an einer Medienorientierung mitteilte. Die Kurtaxe jedoch ist in den Gemeindeverordnungen geregelt und kann nicht ausgesetzt werden. Weiter werden die Direktzahlungen an die Landwirtschaft dieses Jahr vorgezogen. Weiter befürchtet die St. Galler Regierung Einbussen bei den Steuern. Deshalb beantragt sie dem Kantonsrat eine Aufstockung des besonderen Eigenkapitals.

Zusätzlich zu den Liquiditätshilfen des Bundes stellt der Kanton St. Gallen für die zusätzliche Absicherung 40 Millionen Franken bereit. Zudem werden 6,9 Millionen für Ausfallentschädigungen in der Kulturbranche zur Verfügung gestellt. Dieser Betrag werde vom Bund verdoppelt, so die Regierung. Damit stünden insgesamt 13,8 Millionen Franken bereit. Mit diesen Mitteln könnten bis zu 80 Prozent der Ausfälle von kulturellen Angeboten ausgeglichen werden.

Dienstag, 24. März: Altersheime schicken ihre Bewohner nicht auf die Intensivstation

Im Zusammenhang mit Coviderkrankungen machen sich die Altersheime Gedanken. Sie rechnen mit Todesfällen und damit, dass es schwer kranke Senioren wohl kaum ins Spital schaffen werden.

Dienstag, 24. März: Winzern brechen Einnahmen weg

Den Ostschweizer Weinbauern fehlt mit der Schliessung der Restaurants und Bars ein wichtiger Absatzkanal. Die Fachstelle Rebbau der Kantone Schaffhausen, Thurgau und Zürich rechnet damit, dass viele Winzer deswegen bald nicht mehr flüssig sind. Hinzu kommt, dass die Branche ohnehin bereits unter Druck ist, weil die Keller noch gut gefüllt sind.

Die Aussichten in den Rebhängen sind derzeit besser: Die Reben dürften den für die nächsten Tage angekündigten Frost gut überstehen, wie die Fachstelle in ihrer Mitteilung vom Dienstag schreibt.

Montag, 23. März: Zweiter Covid-Todesfall in AR

In Appenzell Ausserrhoden ist am Montag eine Frau (91) an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Es ist der zweite Todesfall als Folge einer Infektion durch das Coronavirus in Appenzell Ausserrhoden.

Montag, 23. März: Glarner Corona-Drive-in startet

Im Kanton Glarus eine Covid-Praxis in Betrieb. Wer sich vorher telefonisch anmeldet und beraten lässt, kann sich dort auf das Coronavirus testen lassen. Entweder lässt man in einem Drive-in einen Abstrich machen oder man wird – je nach Beratung am Telefon – in der Covid-Praxis von einem Arzt untersucht. Den Standort wollen die Behörden nicht bekannt geben.

Montag, 23. März: Mehr psychiatrischen Notfälle erwartet

«Die Zahl der Notfälle in der Psychiatrie wird massiv ansteigen», sagte der CEO der Spital Thurgau AG, Marc Kohler. Das zeige die aktuelle Situation in Italien und im Tessin. Deshalb soll die psychiatrische Klinik Münsterlingen momentan möglichst frei gehalten werden.

Montag, 23. März: Erster Todesfall im Kanton St. Gallen

Im Kanton St. Gallen ist es am Montag zum ersten Todesfall wegen der Lungenkrankheit Covid-19 auf Kantonsgebiet gekommen. Nach Angaben der Staatskanzlei litt der Mann an verschiedenen Vorerkrankungen. Er war 86 Jahre alt.

Montag, 23. März: Frauenfeld wird Covid-Zentrum

Der Abbruch des Bettenhochhauses wird verschoben. Stattdessen werden dort 200 zusätzliche Betten aufgebaut. Sie sollen den Spitalbetrieb entlasten, sodass die Covid-Patienten im neuen Spitalteil untergebracht werden können.

Montag, 23. März: SFS Group reduziert Produktion

Die Ostschweizer Industrie hat zunehmend Probleme mit unterbrochenen Lieferketten. Die SFS Group AG mit Sitz in Heerbrugg reduziert deshalb die Produktion und wird für den grössten Teil der 2500 Mitarbeitenden in der Schweiz Kurzarbeit beantragen. Die Situation sei ernst, aber es gehe nicht darum, Panik zu verbreiten, sagte der Sprecher der SFS Group AG, Claude Stadler, gegenüber dem Regionaljournal: «Wir wollen mit dem Instrument der Kurzarbeit die Arbeitsplätze sichern.»

Montag, 23. März: 80 Einsätze in St. Gallen übers Wochenende

Die Kantonspolizei St. Gallen hat übers Wochenende rund 80 Einsätze zur Überprüfung der Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus geleistet. Der Grossteil der Bevölkerung halte sich an die Vorschriften des Bundesrats.

Montag, 23. März: Die Gewerkschaft Unia übt Kritik

Auf Baustellen würden die Vorgaben des Bundes nicht eingehalten oder seien gar nicht einhaltbar, sagt die Leiterin der Unia Region Ostschweiz. Sie fordert Schliessungen von Baustellen, die den Vorgaben nicht entsprechen.

Sonntag, 22. März: Drei Corona-Zentren für St. Gallen

Um die Ärzteschaft bei den hohen Patientenzahlen zu entlasten, baut der Kanton St.Gallen drei regionale Konsultationszentren auf. Diese werden ab dem 30. März 2020 in Betrieb genommen. Sie können nur mit einer ärztlichen Überweisung aufgesucht werden.