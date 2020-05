Kanton St. Gallen schliesst Konsultationszentren.

Weitere Informationen

Freitag, 8. Mai: St. Gallen schliesst Konsultationszentren

Für den Fall einer grossen Ansteckungswelle wurden im Kanton St. Gallen am 31. März mehrere sogenannte regionale Konsultationszentren in Betrieb genommen. Mit diesen sollte die befürchtete Überlastung der Hausarztpraxen vermieden werden. Nun hat das St. Galler Gesundheitsdepartement entschieden, die drei Konsultationszentren per Mittwoch, 13. Mai, zu schliessen. Wie es in einer Mitteilung heisst, hätten die Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den vergangenen Tagen markant abgenommen. In der Folge seien die Hausärztinnen und Hausärzte in der Lage, die Corona-Tests selber durchzuführen.

Freitag, 8. Mai: Wirtschaftsverbände drängen auf Grenzöffnung

Zehn Wirtschaftskammern aus der Schweiz, Deutschland und Österreich fordern die Rückkehr zur Personenfreizügigkeit. Wie sie in einer gemeinsamen Mitteilung schreiben, möge die Grenzschliessung in einem ersten Schritt geboten gewesen sein. «Wo aber die Bedrohung durch das Virus, die dagegen ergriffenen Massnahmen und die dabei erzielten Erfolge auf beiden Seiten der Grenze vergleichbar sind, gibt es keinen sachlichen Grund mehr, die Personenfreizügigkeit und ggf. Dienstleistungsfreiheit nahezu vollständig zu unterbinden», heisst es weiter.

Donnerstag, 7. Mai: Kanton St. Gallen informiert über Lockerungsschritte

Am Montag, 11. Mai werden weitere Massnahmen gegen die Corona-Pandemie gelockert. Der Kanton St. Gallen teilt nun mit, dass das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt ab diesem Datum die theoretischen und praktischen Führerprüfungen für Strassenverkehr und Schifffahrt wieder anbietet.

Auch die bisherigen Einschränkungen für die Besuche in St. Galler Alters- und Pflegeheimen werden gelockert. Unter Auflagen ist ein Besuch der Bewohnerinnen und Bewohner für Angehörige wieder möglich. In den Spitälern und Kliniken wurde das Besuchsverbot bis zum 8. Juni 2020 verlängert.

Mittwoch, 6. Mai: Thurgauer Parlament segnet 70 Millionen für Corona-Nothilfe ab

Im Kanton Thurgau kosten die Notstandsmassnahmen in der Corona-Krise bis zu 70 Millionen Franken. Das Parlament, der Grosse Rat, segnete das Massnahmenpaket der Regierung nun einstimmig ab. Um die Verhaltens- und Hygieneregeln einhalten zu können, fand die erste Session seit dem Ausbruch der Coronapandemie ohne Zuschauer in der Festhalle Rüegerholz in Frauenfeld statt.

Mittwoch, 6. Mai: Fast jeder fünfte St. Galler Betrieb wurde geschlossen.

Im Kanton St. Gallen mussten in den vergangenen Wochen schätzungsweise knapp 7200 der Betriebe ihre der Öffentlichkeit zugänglichen Anlagen aufgrund der Massnahmen des Bundes zur Bekämpfung des Coronavirus schliessen. Dies entspreche 18 Prozent aller Betriebe auf Kantonsgebiet, teilt der Kanton St. Gallen mit. Von diesen vorübergehenden Schliessungen waren rund zehn Prozent der im Kanton Beschäftigten betroffen.

Dienstag, 5. Mai: Unterschriftensammlungen ab Juni im Kanton St. Gallen wieder erlaubt.

Im Kanton St. Gallen läuft der Fristenstillstand bei Initiativen und Referenden am 31. Mai aus. Ab dem 1. Juni können damit wieder Unterschriften gesammelt werden – allerdings mit Hygienevorschriften.

Montag, 4. Mai: Kanton St. Gallen führt Contact-Tracing wieder ein.

Der Kanton St. Gallen startet heute das Contact-Tracing. Infizierte Personen sollen damit frühzeitig erkannt und gezielt isoliert werden können. Das Ziel ist laut der Medienmitteilung, die Ausbreitung des Coronavirus und die Anzahl von Neuinfektionen unter Kontrolle zu halten und möglichst einzuschränken. Das Contact-Tracing wurde vom Kanton St. Gallen bereits zu Beginn der Pandemie eingesetzt. Es musste dann aufgrund zu hoher Fallzahlen zurückgestellt werden.

Montag, 4. Mai: St. Galler Eltern fordern Rückkehr zum Normalunterricht.

Eltern wehren sich dagegen, dass im Kanton St. Gallen ab dem 11. Mai nicht wieder normal unterrichtet wird. Mit einer Petition wollen sie auf ihr Anliegen aufmerksam machen. Am Wochenende haben rund 4300 Personen die Online-Petition unterschrieben. Sie gilt auch für den Kanton Zürich. Er geht bei der Schulöffnung ähnlich vor wie der Kanton St. Gallen.

Freitag 1. Mai: Absage des Slowup Bodensee

Im Kanton Thurgau findet 2020 kein Slowup statt. Der beliebte Event für Fahrradfahrer und Inlineskater in der Region Arbon-Amriswil wäre am 30. August gewesen. Da der Anlass innerhalb der Frist liegt, wo Veranstaltungen über 1000 Personen untersagt sind, wurde er abgesagt.

Freitag 1. Mai: Keine OBA wegen Corona

Die Ostschweizer Bildungsausstellung OBA hätte Ende August in St. Gallen stattgefunden. Die Unsicherheit und das finanzielle Risiko sei zu gross, begründen die Veranstalter den Entscheid. Es wird eine vereinfachte Ausstellung geprüft, damit sich die Schülerinnen und Schüler während der Berufswahl trotzdem breit informieren können. Dies in Zusammenarbeit mit dem Kantonalen Gewerbeverband und dem St. Galler Amt für Berufsbildung.