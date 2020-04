Keine Einheit bei der Matura in der Ostschweiz

Im Kanton Thurgau geht die Schule praktisch normal wieder los.

Die Durchführung der Innerrhoder Landsgemeinde ist unsicher.

Der Kanton St. Gallen startet in der Volksschule mit Halbklassen.

Schriftliche Maturaprüfungen in allen Ostschweizer Kantonen. Glarus und Thurgau prüfen auch mündlich. Appenzell Innerrhoden ist noch offen.

Besuchsverbot in Innerrhoder Altersheimen wird ab 11. Mai gelockert.

Thurgau lockert Besuchsverbot in Altersheimen, St. Gallen will auch nachziehen.

Donnerstag 30. April: Thurgauer und Glarner haben schriftliche und mündliche Matura

Die Thurgauer Kantonsschüler werden an der Matura mündlich und schriftlich geprüft. Dasselbe gilt für die Glarner Maturanden. Wenn die mündlichen Prüfungen weggelassen würden, hätten viele Schüler einen Nachteil, sagt die Thurgauer Bildungsdirektorin Monika Knill.

Bei mündlichen Prüfungen werden andere Fähigkeiten getestet

Nur schriftliche Maturaprüfungen gibt es in Graubünden, im Kanton St. Gallen und in Appenzell Ausserrhoden. Bei den Fachmittelschulen in Appenzell Ausserrhoden gibt es Ausnahmeregelungen. Im Kanton St. Gallen zählt die schriftliche Matura nur zu einem Drittel. Die Erfahrungsnoten erhalten dadurch ein höheres Gewicht.

Noch offen ist der Entscheid in Appenzell Innerrhoden.

Donnerstag 30. April: Im Thurgau gilt der normale Stundenplan

Für die Thurgauer Primar- und Sekundarschüler gilt ab 11. Mai der normale Stundenplan. Um das Übertragungsrisiko zu vermindern, verbleiben die Kinder und Jugendlichen in der Schule primär in ihrer Klasse. Auf Aktivitäten mit viel Kontakt wird verzichtet. Statt Schwimmunterricht wird geturnt. Nach den Pfingstferien gibt es wieder Prüfungen.

Donnerstag 30. April: St. Gallen startet mit Halbklassen

Im Kanton St. Gallen werden die ersten vier Wochen in der Volksschule nur in Halbklassen unterrichtet. Die Schulen seien sonst überlastet, sagte Bildungsdirektor Stefan Kölliker. Anschliessend könne bis zu den Sommerferien auf den Vollbetrieb umgestellt werden, sollten sich die Corona-Fallzahlen positiv entwickeln. Es gibt Jahreszeugnisse.

Donnerstag, 30. April: St. Gallen macht nur schriftliche Maturaprüfungen

Im Kanton St. Gallen werden die schriftlichen Matura- und Fachmaturaprüfungen durchgeführt. Auf die mündlichen Prüfungen wird verzichtet. Die Prüfungen zählen allerdings nur zu einem Drittel, anstatt wie üblich zur Hälfte. Die Erfahrungsnoten werden damit stärker gewichtet.

Donnerstag 30. April: Bald wieder Besuche in Innerrhoder Altersheimen

Im Kanton Appenzell Innerrhoden soll das Besuchsverbot in Alters- und Pflegeheimen ebenfalls gelockert werden. Besuche werden unter bestimmten Voraussetzungen ab dem 11. Mai 2020 wieder zugelassen. Dies zum Wohle der betroffenen Personen, schreibt der Kanton in einer Mitteilung. Dasselbe gilt für Kliniken und Einrichtungen für Menschen mit einer Behinderung.

Donnerstag 30. April: Die Verschiebung der Verschiebung

Ursprünglich sollte sie am regulären Datum, am 26. April 2020, stattfinden, coronabedingt wurde sie dann aber auf den 23. August 2020 verschoben: die Innerrhoder Landsgemeinde. Nun muss die Innerrhoder Regierung höchstwahrscheinlich erneut ein Datum suchen. Grund dafür ist das Verbot von Grossveranstaltungen von über 1000 Personen bis Ende August, das der Bundesrat gestern beschlossen hat. «Wir prüfen nun eine erneute Verschiebung, aber auch eine Urnen-Abstimmung per Notrecht», sagt der regierende Innerrhoder Landammann, Roland Inauen.

Nicht vom Grossveranstaltungsverbot bis Ende August betroffen ist – Stand heute – die Glarner Landsgemeinde. Sie wurde ebenfalls verschoben, auf den 6. September.

Mittwoch 29. April: Berufsmaturaprüfungen finden nicht statt

Im Gegensatz zu den Maturaprüfungen liegen die Berufsmaturaprüfungen in der Kompetenz des Bundesrates. Sie finden dieses Jahr in der ganzen Schweiz nicht statt. Es zählen die Erfahrungsnoten.

Mittwoch 29. April: Keine Grossveranstaltungen im Sommer

Grossveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen bleiben bis Ende August 2020 verboten. Dies betrifft vor allem die vielen Musikfestivals im Sommer. Das gilt für die grossen Openairs von St. Gallen und Frauenfeld oder das Summerdays in Arbon, aber auch für kleinere Festivals mit mehr als 1000 Personen.

Mittwoch 29. April: Beteiligung an Ertragsausfall von Spitälern gefordert

Weil nur dringende Operationen durchgeführt werden konnten, verzeichnen die Ostschweizer Spitäler massive Ertragsausfälle. Pro Spital wird mit wöchentlich mehreren Millionen Franken gerechnet. Die Ostschweizer Gesundheitsdirektoren fordern jetzt vom Bund eine finanzielle Beteiligung.

Auch die Krankenkassen sollen mit am Tisch sitzen, fordern die Ostschweizer Kantone. Sie hätten in dieser Zeit auch weniger Operationen zu bezahlen, sagt stellvertretend der Glarner Gesundheitsdirektor Rolf Widmer. Die Prämien sollen nächstes Jahr sinken. Dies würde die Kantone entlasten, weil sie so zum Beispiel weniger Prämienverbilligungen zahlen müssten.

Eine weitere, schon bekannte Forderung der Kantone ist, dass alle Spitäler Kurzarbeit zugesprochen bekommen, auch öffentlich-rechtliche.

Dienstag 28. April: Hilfe für Glarner Kinderkrippen

Analog zum Fonds für Kultur richtet der Kanton Glarus einen Fonds für Kinderkrippen ein, die durch die Coronakrise in Not geraten sind. Der Fonds wird mit 150'000 Franken geäufnet. Wie bei anderen kantonalen Hilfen kommt auch dieser Fonds erst zum Zuge, wenn die Bundesmittel ausgeschöpft wurden.

Dienstag 28. April: Alpaufzüge unter Geheimhaltung

Die Alpaufzüge im Frühling ziehen weniger Besucher an als die Alpabfahrten im Herbst. Trotzdem finden sich immer Besucher ein, die einem traditionellen Appenzeller Senntum zuschauen oder es auf der Alp empfangen. Dieses Jahr sind aber Gruppen von mehr als fünf Personen verboten.

Um grössere Menschenansammlungen zu verhindern, dürfen darum weder die Tourismusorganisationen noch die Älpler und Älplerinnen die Termine für die Alpaufzüge öffentlich bekannt geben.

Dienstag 28. April: Auch Lockerung in St. Gallen versprochen

Auch in St. Galler Alters- und Pflegeheimen und in Spitälern sollen Besuche bald wieder möglich sein. Das kantonale Gesundheitsdepartement kündigte am Dienstag eine Lockerung der Bestimmungen auf den 11. Mai an. Bis zu diesem Datum bleiben die aktuell geltenden Besuchsverbote bestehen.