Zufahrt zum Alpstein bleibt beschränkt.

Kanton und Stiftungen gründen Fonds für Ausserrhoder Wirtschaft.

St. Galler Regierung will keine Taskforce "Distance Schooling".

Wenig Betrieb in den St. Galler Konsultationszentren.

In einem Glarner Alterszentrum erkranken 34 Personen an Covid-19.

Uneinheitliche Regelungen an den Grenzen verunsichern.

Weitere Informationen

Donnerstag, 16. April: Zufahrt zum Alpstein bleibt beschränkt.

Weil sich viele Leute im Alpstein aufgehalten haben, wurde am Ostermontag die Zufahrt beschränkt. Diese Regelung gilt weiterhin. Das teilt die Innerrhoder Regierung mit. Ausserdem werden die verfügbaren Parkplätze in Wasserauen nochmals etwas reduziert. Zudem finden Kontrollen zur Einhaltung der Abstandsmassnahmen sowie im Litteringbereich statt.

Am Bodensee bleiben am kommenden Wochenende wie an Ostern die grossen Parkplätze gesperrt.

Mittwoch, 15. April: Kanton und Stiftungen helfen Ausserrhoder Wirtschaft mit Nothilfefonds.

Über einen Corona-Nothilfefonds können Firmen in Appenzell Ausserrhoden Kredite und Härtefall-Beiträge beantragen. Das Hilfsprogramm, an dem sich verschiedene Stiftungen beteiligen, soll Bankkredite von zehn Millionen Franken ermöglichen.

Mittwoch, 15. April: St. Galler Regierung will keine Taskforce "Distance Schooling".

Die in einem FDP-Vorstoss geforderte Taskforce für den Fernunterricht hält die St. Galler Regierung für unnötig. Auch einen speziellen Lehrplan brauche es nicht. "Distance Schooling" habe Grenzen, argumentiert sie.

Es brauche kein zusätzliches Gremium wie eine Taskforce, hält die Regierung fest. Es gebe bereits eine Kontaktgruppe, in der der Erziehungsrat, der Kantonale Lehrerinnen- und Lehrerverband, die Schulleiterinnen und Schulleiter sowie die Schulgemeinden vertreten seien. Diese Gruppe treffe sich regelmässig zum Austausch und bespreche die nächsten Schritte.

Dienstag, 14. April: Bisher nur wenig Betrieb in den St. Galler Konsultationszentren

Im Kanton St. Gallen sind Ende März in St. Gallen, Sargans und Rapperswil-Jona drei Corona-Konsultationszentren eröffnet worden. Weil die Massnahmen des Bundesrats greifen, bewegen sich die täglichen Nutzungszahlen bisher im einstelligen Bereich.

Dienstag, 14. April: Ausserrhoder Arbeitsinspektorat verfügt Schliessung einer Baustelle.

Das Arbeitsinspektorat von Appenzell Ausserrhoden hat in Herisau die Schliessung einer Baustelle verfügt. Bei einer Besichtigung waren grobe Verstösse gegen die Corona-Vorschriften festgestellt worden.

Dienstag, 14. April: Glarner Altersheim quartiert Bewohner um.

Im Glarnerland sind 30 Personen aus dem Alterszentrum Bühli in Ennenda in das Seminarhotel Lihn in Filzbach hoch über dem Walensee umquartiert worden. Auf diese Weise sollen Gesunde von jenen 20 Bewohnerinnen und Bewohnern getrennt werden, die an der Lungenkrankheit Covid-19 leiden.

Montag, 13. April: Uneinheitliche Regelungen an den Grenzen verunsichern

Am Freitag hat das Land Vorarlberg die Bestimmungen für Grenzübertritte gelockert. So soll die Grenze in besonderen Ausnahmefällen leichter passierbar sein. Dies gilt vor allem für Familienmitglieder, welche ein Kind oder eine kranke Person betreuen wollen oder Personen, welche Tiere in einem Stall ennet der Grenze haben.

Schweizer, welche nach Österreich ausreisen, müssen bei der Wiedereinreise allerdings weiterhin eine Busse zahlen. Die Eidgenössische Zollbehörde beruft sich auf Anfrage auf die Verordnung des Bundesrates. Der Entscheid, ob Busse oder nicht, liegt im Ermessen des Zollbeamten vor Ort. Wer eine äusserste Notwendigkeit geltend machen kann, muss nicht zahlen.

Montag, 13. April: Zu viele Ausflügler im Alpstein

Am Montagnachmittag musste die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden die Zufahrtsbeschränkung zum Alpstein auslösen. Laut einer Mitteilung war der Zustrom von Touristen in Richtung Alpstein zu gross. Es dürfen an den Kontrollposten nur noch Fahrzeuge in Richtung Alpstein fahren, die eine triftigen Grund haben.

Freitag, 10. April: 19 positive Covid-19 Fälle im Altersheim Bühli Ennenda

Nach der Erkrankung von vier Bewohnerinnen und Bewohnern wurden im Alters- und Pflegeheim Bühli sämtliche Heimbewohner getestet. Das Ergebnis: 11 Bewohner sind infiziert. Es geht ihnen laut Mitteilung gut. Sie wurden isoliert. Acht Mitarbeitende des Heims befinden sich nach einem ebenfalls positiven Test zu Hause in Quarantäne.

Die Kantonale Führungsorganisation stellt der Pflegeinstitution Hilfspersonal für Betreuungsaufgaben zur Verfügung. Am Dienstag werden alle negativ getesteten Bewohner und das Personal ein weiteres Mal getestet. Das Areal wurde eingezäunt, um das geltende Besuchs- und Ausflugsverbot gut durchsetzen zu können.