Die Spital Thurgau AG reaktiviert das alte Bettenhochhaus in Frauenfeld und plant auch für zusätzliche psychische Notfälle.

Glarus, St. Gallen und Appenzell Ausserrhoden starten Corona-Drive-In mit telefonischer Anmeldung.

Kantonale Abstimmungen vom 17. Mai sind abgesagt. Die St. Galler Marktplatz-Abstimmung ist am 27. September.

Die Debatte über die St. Galler Spitäler wird verschoben. Der Kantonsrat hat seine Aprilsession abgesagt.

Weitere Informationen

Warnung vor Betrügern: In der St. Galler Gemeinde Jonschwil ist es vermutlich zu Betrugsversuchen gekommen. Unbekannte riefen bei älteren Personen an und boten ihre Hilfe an. Der Gemeindepräsident vermutet eine Betrugsmasche, weil es sich bei den Anrufern weder um Mitarbeitende der Gemeinde noch um solche der lokalen Hilfsorganisationen handeln konnte. Behörden und Polizei raten dazu, sich erst über die Helfer zu informieren und erst für eine Dienstleistung zu bezahlen, wenn diese tatsächlich erfüllt wurde.

Rettungssanität stockt auf: Im Moment sei die Lage recht ruhig, sagt der Leiter der Rettung St. Gallen. Es gebe sogar weniger Einsätze als die üblichen ca. 60 pro Tag. Sie seien aber vorbereitet, um bis zu 150 Einsätze pro Tag zu leisten.

Schwierige Situation für die Politik: Alle Ostschweizer Parlamente fallen vorläufig aus. Die Regierungen entscheiden ohne Absicherung durch das Parlament. Das birgt Gefahren für die Demokratie, meint der Rechtsprofessor.

Erster Covid-Todesfall im Thurgau: Wie der Kanton mitteilte, handelt es sich dabei um eine Frau mit Jahrgang 1933. Sie litt an verschiedenen Vorerkrankungen.

Glarner Corona-Drive-in startet: Im Kanton Glarus eine Covid-Praxis in Betrieb. Wer sich vorher telefonisch anmeldet und beraten lässt, kann sich dort auf das Coronavirus testen lassen. Entweder lässt man in einem Drive-in einen Abstrich machen oder man wird – je nach Beratung am Telefon – in der Covid-Praxis von einem Arzt untersucht. Den Standort wollen die Behörden nicht bekannt geben.

Auch in AR keine Abstimmung am 17. Mai: In Appenzell Ausserrhoden werden die Volksabstimmungen «Verpflichtungskredit für die Anpassung der kantonalen Strasseninfrastruktur am Bahnhof Herisau» und «Beschluss über Abfederungsmassnahmen zu den Revisionen 2019 und 2020 des Steuergesetzes» verschoben. Zudem rät der Kanton den Gemeinden, auch ihre Abstimmungen vom 17. Mai zu verschieben.

Keine Gastwirtschaftsabgaben in St. Gallen: Der Kanton St. Gallen zieht 2020 und 2021 keine Gastwirtschaftsabgaben ein, wie die Regierung an einer Medienorientierung mitteilte. Die Kurtaxe jedoch ist in den Gemeindeverordnungen geregelt und kann nicht ausgesetzt werden. Weiter werden die Direktzahlungen an die Landwirtschaft dieses Jahr vorgezogen. Weiter befürchtet die St. Galler Regierung Einbussen bei den Steuern. Deshalb beantragt sie dem Kantonsrat eine Aufstockung des besonderen Eigenkapitals.

Zusätzlich zu den Liquiditätshilfen des Bundes stellt der Kanton St. Gallen für die zusätzliche Absicherung 40 Millionen Franken bereit. Zudem werden 6,9 Millionen für Ausfallentschädigungen in der Kulturbranche zur Verfügung gestellt. Dieser Betrag werde vom Bund verdoppelt, so die Regierung. Damit stünden insgesamt 13,8 Millionen Franken bereit. Mit diesen Mitteln könnten bis zu 80 Prozent der Ausfälle von kulturellen Angeboten ausgeglichen werden.

Altersheime schicken ihre Bewohner nicht auf die Intensivstation: Im Zusammenhang mit Coviderkrankungen machen sich die Altersheime Gedanken. Sie rechnen mit Todesfällen und damit, dass es schwer kranke Senioren wohl kaum ins Spital schaffen werden.

Winzern brechen Einnahmen weg: Den Ostschweizer Weinbauern fehlt mit der Schliessung der Restaurants und Bars ein wichtiger Absatzkanal. Die Fachstelle Rebbau der Kantone Schaffhausen, Thurgau und Zürich rechnet damit, dass viele Winzer deswegen bald nicht mehr flüssig sind. Hinzu kommt, dass die Branche ohnehin bereits unter Druck ist, weil die Keller noch gut gefüllt sind.

Die Aussichten in den Rebhängen sind derzeit besser: Die Reben dürften den für die nächsten Tage angekündigten Frost gut überstehen, wie die Fachstelle in ihrer Mitteilung vom Dienstag schreibt.

Zweiter Covid-Todesfall in AR: In Appenzell Ausserrhoden ist am Montag eine Frau (91) an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Es ist der zweite Todesfall als Folge einer Infektion durch das Coronavirus in Appenzell Ausserrhoden.

Mehr psychiatrischen Notfälle erwartet: «Die Zahl der Notfälle in der Psychiatrie wird massiv ansteigen», sagte der CEO der Spital Thurgau AG, Marc Kohler. Das zeige die aktuelle Situation in Italien und im Tessin. Deshalb soll die psychiatrische Klinik Münsterlingen momentan möglichst frei gehalten werden.

Erster Todesfall im Kanton St. Gallen: Im Kanton St. Gallen ist es am Montag zum ersten Todesfall wegen der Lungenkrankheit Covid-19 auf Kantonsgebiet gekommen. Nach Angaben der Staatskanzlei litt der Mann an verschiedenen Vorerkrankungen. Er war 86 Jahre alt.

Frauenfeld wird Covid-Zentrum: Der Abbruch des Bettenhochhauses wird verschoben. Stattdessen werden dort 200 zusätzliche Betten aufgebaut. Sie sollen den Spitalbetrieb entlasten, sodass die Covid-Patienten im neuen Spitalteil untergebracht werden können.

SFS Group reduziert Produktion: Die Ostschweizer Industrie hat zunehmend Probleme mit unterbrochenen Lieferketten. Die SFS Group AG mit Sitz in Heerbrugg reduziert deshalb die Produktion und wird für den grössten Teil der 2500 Mitarbeitenden in der Schweiz Kurzarbeit beantragen. Die Situation sei ernst, aber es gehe nicht darum, Panik zu verbreiten, sagte der Sprecher der SFS Group AG, Claude Stadler, gegenüber dem Regionaljournal: «Wir wollen mit dem Instrument der Kurzarbeit die Arbeitsplätze sichern.»

80 Einsätze in St. Gallen übers Wochenende: Die Kantonspolizei St. Gallen hat übers Wochenende rund 80 Einsätze zur Überprüfung der Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus geleistet. Der Grossteil der Bevölkerung halte sich an die Vorschriften des Bundesrats.

Die Gewerkschaft Unia übt Kritik: Auf Baustellen würden die Vorgaben des Bundes nicht eingehalten oder seien gar nicht einhaltbar, sagt die Leiterin der Unia Region Ostschweiz. Sie fordert Schliessungen von Baustellen, die den Vorgaben nicht entsprechen.

Drei Corona-Zentren für St. Gallen: Um die Ärzteschaft bei den hohen Patientenzahlen zu entlasten, baut der Kanton St.Gallen drei regionale Konsultationszentren auf. Diese werden ab dem 30. März 2020 in Betrieb genommen. Sie können nur mit einer ärztlichen Überweisung aufgesucht werden.

Sorgen vor Gott legen: Die Cityseelsorge bietet Menschen an, ihre Sorgen zum Thema Corona loszuwerden – über Whatsapp oder Onlineformular. Die Gedanken werden mit Kreide entlang der Mauern des St. Galler Doms auf den Boden geschrieben. In der Kathedrale wurden Kerzen angezündet. So soll Mut gemacht werden.

Corona-Drive-in in Teufen: Verdachtspatienten der beiden Appenzeller Kantone werden zentral in Teufen untersucht. So werden die Spitäler und Hausärzte entlastet und geschützt. Untersucht wird nur, wer sich vorher angemeldet hat.

Thurgau stellt 70 Millionen Franken für Corona-Krise zurück: Die Thurgauer Staatsrechnung schliesst mit einem Überschuss von 70 Millionen Franken ab – weit besser als budgetiert. Die Regierung will bei Bedarf den gesamten Überschuss verwenden, um die Folgen der Corona-Krise zu mildern.

Thurgau sagt kantonale Abstimmung vom 17. Mai ab: Dies hat die Regierung entschieden. In der Abstimmung wäre es um einen Kredit von knapp 40 Millionen Franken für einen Ergänzungsbau des Regierungsgebäudes in Frauenfeld gegangen.

Hauslieferdienst am Beispiel Schwellbrunn AR:

Glarner Kantonalbank stellt KMU 15 Millionen zur Verfügung: Mit dem Geld sollen kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die von der COVID-19 Krise betroffen sind, Liquiditätsengpässe überbrücken können.

Verkehrsbetriebe St.Gallen reduzieren Fahrplanangebot: Im Zuge der schweizweiten Taktausdünnung des öffentlichen Verkehrs werden auch die Verkehrsbetriebe St.Gallen (VBSG) ihre Fahrpläne schrittweise anpassen. Ab Montag, 23. März, fahren die St.Gallerbusse nur noch gemäss Ferienfahrplan.

Kanton Thurgau sucht Helferinnen und Helfer: Sie sollen in Spitälern, Gemeinden und Institutionen zum Einsatz kommen. Gefragt sind Personen mit medizinischem Hintergrund, aber auch solche, die beim Transport, der Reinigung, in der Küche oder in der Logistik mithelfen wollen.

Marktplatzabstimmung in der Stadt St. Gallen verschoben: In der Stadt St. Gallen wird die Abstimmung zur Marktplatzvorlage am 17. Mai verschoben. Das hat die Stadt St. Gallen entschieden, nachdem der Bund seine nationalen Abstimmungen verschoben hat. Wann über den Kredit von 28 Millionen Franken abgestimmt wird, ist noch offen.

Grosse Solidarität: In St. Gallen bietet die Gassenküche auf der Strasse einen Take-Away an, in Schwellbrunn organisiert die Gemeinde einen Lieferservice für Leute aus der Risikogruppe. Überall helfen Menschen ihren Nachbarn.

Corona-Spital für das Appenzellerland: Das Spital Herisau wird zum Corona-Spital, und alle Ausserrhoder Spitäler müssen ihr Angebot reduzieren. In den Spitälern Heiden und Herisau werden nur noch dringend notwendige Eingriffe gemacht. Daneben verfügt der Kanton einen Reisestopp für alle, die in Gesundheits-Institutionen arbeiten. Diese Personen müssen alle innerhalb von 24 Stunden zur Verfügung stehen, teilt der Kanton mit.

Infizierte Personen aus Innerrhoden, welche hospitalisiert werden müssen, werden in Ausserrhoden im Spital Herisau behandelt.

«Nothilfe» für Innerrhoder Unternehmen in Aussicht gestellt: Die Regierung hat ein Massnahmenpaket für Firmen geschnürt: 3,5 Millionen Franken werden freigegeben. Diese finanzielle Unterstüzung ist «eine Soforthilfe» für Unternehmen, die wegen des Coronavirus in wirtschaftliche Bedrängnis geraten sind. Landammann Roland Inauen spricht von «Beiträgen für Härtefälle».

Der Flugplatz St. Gallen-Altenrhein steht praktisch still: Ab sofort gilt ein Flugverbot für die kleinen Flugzeuge und Helikopter, die leichter sind als drei Tonnen. Dieses Verbot wurde ausgesprochen auf Empfehlung des Bundesamts für Zivilluftfahrt unter der Vorgabe, es gelte Vereinsaktivitäten einzuschränken. Linienflüge nach Wien sind schon länger gestrichen worden, Geschäftsflüge gibt es nur noch wenige.

Antworten der Regierung auf Fragen aus der St. Galler Wirtschaft: Die Wirtschaft wird wegen den Massnahmen um das Corona-Virus heruntergefahren. Auf die vielen offene Fragen und Unsicherheiten bei Unternehmen, bei Arbeitern, Angestellten sucht der Kanton nach Antworten.

Landsgemeinden Appenzell und Glarus abgesagt: Die Regierungen haben entschieden, dass die geplanten Landsgemeinden nicht wie geplant im Frühling, sondern neu im Spätsommer stattfinden. Die Landsgemeinde Appenzell ist auf den 23. August angesetzt und die Landsgemeinde Glarus auf den 6. September.

Die mit Spannung erwartete St. Galler Spitaldebatte findet nicht statt: Das Präsidium des Kantonsrates hat die Aprilsession abgesagt. Stattdessen plant es die sogenannte Aufräumsession im Mai um zwei Tage zu verlängern. Weiter werden alle Sitzungen von parlamentarischen Gremien und Kommissionen wenigsten zwei Wochen lang ausgesetzt.

Diverse Sitzungen, Versammlungen und Grossanlässe abgesagt: Das Thurgauer und das St. Galler Parlament und der Grosse Rat in Appenzell Innerrhoden haben ihre nächste Sitzung abgesagt.

In Innerrhoden werden weiter alle Bezirksgemeinden von Anfang Mai und auch die Feuerschauen, Kirch- und Schulgemeindeversammlungen verschoben. Ganz abgesagt und nicht nachgeholt werden in Innerrhoden die Stosswallfahrt und in Glarus die Näfelser Fahrt.

Auch das Stadtparlament St. Gallen kommt Ende März nicht zu einer Sitzung zusammen.