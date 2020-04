Petition soll St. Galler Maturitätsprüfungen verhindern.

Die St. Galler Stadtbusse fahren ab 4. Mai wieder normal.

Thurgauer Schulen bis Sommerferien ohne Lager und Projektwochen.

Im Kanton St. Gallen werden mehr Corona-Tests durchgeführt.

Zufahrt zum Alpstein bleibt beschränkt.

Weitere Informationen

Freitag 24. April: Absage der St. Galler Maturitätsprüfungen gefordert

Über 1300 Personen unterstützen den Maturanden Dario Ackermann aus der Kanti Sargans. Sie haben die Petition, welche die Absage der St. Galler Maturitätsprüfungen fordert, mitunterzeichnet. Dazu gehören auch Eltern, Lehrpersonen und Professoren.

Dario Ackermann zweifelt daran, dass die Hygieneschutzmassnahmen des Bundes während den Prüfungen eingehalten werden können. Zudem sei es sehr schwierig, unter den momentanen Zuständen fokussiert zu lernen. Die Petition wurde am Freitagnachmittag der St. Galler Bildungsdirektion übergeben.

Freitag, 24. April: St. Galler Stadtbus fährt ab 4. Mai wieder normal

Wie die Verkehrsbetriebe der Stadt St. Gallen mitteilen, fahren die Stadtbusse ab 4. Mai wieder gemäss Fahrplan. Dies in Abstimmung mit den Partnern des öffentlichen Verkehrs. Dies gilt auch für den Seebus.

Auf nationaler Ebene wird für Fahrgäste und Mitarbeitende ein Schutzkonzept für den öffentlichen Verkehr erarbeitet. Momentan wird vom BAG empfohlen, während der Hauptstosszeiten im Bus eine Maske zu tragen.

Donnerstag, 23. April: St. Galler prüfen Fahrzeuge wieder

Im Kanton St. Gallen werden ab Montag wieder Fahrzeug- und Schiffsprüfungen durchgeführt. Theorieprüfungen und praktische Führer- und Schiffsführerprüfungen finden weiterhin nicht statt.

Die Schalter für die Verkehrszulassung am Hauptsitz des Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamtes in St. Gallen und die Prüfstellen Mels und Kaltbrunn sind ab Montag wieder zu normalen Betriebszeiten geöffnet, teilt die St. Galler Staatskanzlei mit. Wegen der Abstandsvorschriften sei aber nur ein Teil der Schalter bedient.

Mittwoch, 22. April: Grenzsituation in Kreuzlingen wird überprüft

Bis Ende April will das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement prüfen, ob und wie die Beschränkungen an der Grenze zwischen Kreuzlingen und Konstanz gelockert werden könnten. Dies hat Bundesrätin Karin Keller-Sutter dem Kreuzlinger Stadtrat zugesichert.

Anfang April hatte sich der Stadtrat mit einem Brief an Bundesrätin Karin Keller-Sutter (FDP) gewandt und darin auf die Unsicherheiten aufmerksam gemacht, die die baulichen Sicherheitsmassnahmen entlang der Kunstgrenze auf Deutscher und Schweizer Seite auslösten. Gefragt wurde nach Massnahmen, mit denen die Situation entschärft werden könnte.

Mittwoch, 22. April: Es gibt wieder Operationstermine

Am Beispiel der Kantonsspitäler Graubünden und Thurgau zeigt sich: der Weg zurück in die Normalität ist lang und komplex. Es sei eine Doppelbelastung und Herausforderung, einerseits den Normalbetrieb wieder hochzufahren und andererseits weiterhin für Covid-19-Patienten gerüstet zu sein. Von einem Normalbetrieb sei man trotz der geplanten Operationen ab kommendem Montag noch weit entfernt. Es gelten weiterhin die Hygienemassnahmen des Bundes und ein Besuchsverbot.

Mittwoch, 22. April: Das Ausserrhoder Kantonsparlament tagt extern

Das Ausserrhoder Kantonsparlament nimmt seine Arbeit wieder auf. Die erste Sitzung findet am 15. Juni im Buchensaal in Speicher, anstatt im Herisauer Kantonsratssaal, statt. Dort können die Vorschriften des Bundes eingehalten werden. Das erste Mal überhaupt wird die Sitzung live im Internet übertragen.

Mittwoch, 22. April: Keine Lager und Projektwochen im Thurgau

An den Thurgauer Schulen dürfen bis zu den Sommerferien keine Lager und Projektwochen durchgeführt werden.

Dass ab dem 11. Mai 2020 die obligatorischen Schulen wieder öffnen, ist für den Thurgauer Regierungsrat der spätest wünschbare Zeitpunkt. Wichtig sei, dass die Schulen ihren Betrieb wieder uneingeschränkt aufnehmen dürfen, unter Beachtung der Hygiene-Regeln und der Rücksichtnahme auf besonders gefährdete Personen.

Dienstag, 21. April: Mehr Corona-Tests im Kanton St. Gallen

Die St. Galler Regierung will ab kommenden Montag mehr Personen auf das Coronavirus testen. Neu werden auch Personen mit leichten Krankheitssymptomen wie Fieber, Husten, Halsschmerzen oder Verlust des Geruchs- oder Geschmackssinns auf das Coronavirus getestet. Mit dieser Massnahme wolle die Regierung erreichen, dass sich nur noch jene Personen isolieren müssen, die sich tatsächlich mit dem Virus infiziert haben, heisst es in einer Mitteilung. Die vorgesehene Änderung der Testpraxis könne zu einem Anstieg der Fallzahlen führen.

Dienstag, 21. April: St. Galler Regierung fordert schnellere Lockerungen

Die Regierung des Kantons St. Gallen hat über die Strategie diskutiert, mit welcher der Bund die Corona-Massnahmen schrittweise lockern will. Sie unterstütze die angekündigte Lockerung, teilt die Regierung mit. Mit dem kommunizierten Ablauf der Lockerung sei man jedoch nur teilweise zufrieden. Die Regierung fordere in einem Schreiben, dass der Lockdown schneller aufgehoben werde.

Unter anderem sollen alle öffentlich zugänglichen Einrichtungen, Geschäfte und Läden, welche die geltenden Hygienevorschriften einhalten können, ab dem 27. April 2020 wieder geöffnet werden können. Die Regierung beantragt auch, dass der Beginn des Präsenzunterrichts für die Sekundarstufe II vorgezogen wird und in Mittel- und Berufsschulen schon vor dem 8. Juni unterrichtet werden kann.

Montag, 20. April: Antikörpertests im Kanton St. Gallen

Im St. Galler Gesundheitswesen wird eine Studie durchgeführt, welche weitere Erkenntnisse zu Covid-19 liefern soll. Dazu werden seit rund einem Monat bei 1000 Personen serologische Tests durchgeführt. Die Tests sollen unter anderem Aufschluss darüber geben, wie viele Personen sich mit dem Coronavirus angesteckt haben, jedoch keine Symptome zeigen.

Freitag, 17. April: Regionaler Führungsstab organisiert Maskenabgabe für Gewerbebetriebe.

Der Regionale Führungsstab (RFS) St.Gallen-Bodensee unterstützt die Gemeinden im Einzugsgebiet von Gaiserwald bis Rheineck bei der Maskenabgabe an Gewerbetreibende, die ihre Dienstleistungen mit speziellen Schutzkonzepten ab dem 27. April wieder anbieten. Er bietet die Masken ab dem Lager der Stadt St.Gallen zum Weiterverkauf für 75 Rappen pro Stück an.

Donnerstag, 16. April: Zufahrt zum Alpstein bleibt beschränkt.

Weil sich viele Leute im Alpstein aufgehalten haben, wurde am Ostermontag die Zufahrt beschränkt. Diese Regelung gilt weiterhin. Das teilt die Innerrhoder Regierung mit. Ausserdem werden die verfügbaren Parkplätze in Wasserauen nochmals etwas reduziert. Zudem finden Kontrollen zur Einhaltung der Abstandsmassnahmen sowie im Litteringbereich statt.

Am Bodensee bleiben am kommenden Wochenende wie an Ostern die grossen Parkplätze gesperrt.

Mittwoch, 15. April: Kanton und Stiftungen helfen Ausserrhoder Wirtschaft mit Nothilfefonds.

Über einen Corona-Nothilfefonds können Firmen in Appenzell Ausserrhoden Kredite und Härtefall-Beiträge beantragen. Das Hilfsprogramm, an dem sich verschiedene Stiftungen beteiligen, soll Bankkredite von zehn Millionen Franken ermöglichen.

Mittwoch, 15. April: St. Galler Regierung will keine Taskforce "Distance Schooling".

Die in einem FDP-Vorstoss geforderte Taskforce für den Fernunterricht hält die St. Galler Regierung für unnötig. Auch einen speziellen Lehrplan brauche es nicht. "Distance Schooling" habe Grenzen, argumentiert sie.

Es brauche kein zusätzliches Gremium wie eine Taskforce, hält die Regierung fest. Es gebe bereits eine Kontaktgruppe, in der der Erziehungsrat, der Kantonale Lehrerinnen- und Lehrerverband, die Schulleiterinnen und Schulleiter sowie die Schulgemeinden vertreten seien. Diese Gruppe treffe sich regelmässig zum Austausch und bespreche die nächsten Schritte.

Dienstag, 14. April: Bisher nur wenig Betrieb in den St. Galler Konsultationszentren

Im Kanton St. Gallen sind Ende März in St. Gallen, Sargans und Rapperswil-Jona drei Corona-Konsultationszentren eröffnet worden. Weil die Massnahmen des Bundesrats greifen, bewegen sich die täglichen Nutzungszahlen bisher im einstelligen Bereich.