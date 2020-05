Das Theater St. Gallen spielt wieder vor Publikum.

Donnerstag, 28. Mai: Theater St. Gallen spielt wieder vor Publikum

Nach der Aufhebung des generellen Theater- und Konzertverbots starten Theater und Sinfonieorchester wieder mit Aufführungen vor Publikum. Geplant sind Open-Air-Produktionen in der St. Galler Altstadt und vor allem im Stadtpark.

Donnerstag, 28. Mai: Region St. Gallen-Bodensee stellt Hotline ein.

Der Regionale Führungsstab St.Gallen-Bodensee (RFS) stellt den Betrieb der Hotline für Hilfsangebote und -gesuche am Freitag ein. Die Nachfrage nach Informationen ist in den letzten Wochen merklich zurückgegangen.

Donnerstag, 28. Mai: Thurgau hebt Besuchsverbot in Pflegeheimen auf

Im Kanton Thurgau wird das Besuchsverbot für Pflegeheime und Einrichtungen für Menschen mit einer Beeinträchtigung auf den 30. Mai aufgehoben. Stattdessen tritt eine Besuchsregelung in Kraft.

Besuche können unter Einhaltung der Vorgaben innerhalb und ausserhalb des Pflegeheimes stattfinden. Damit werden auch Besuche in den Zimmern und Spaziergänge wieder möglich. Diese Änderung der Rahmenbedingungen benötigen je nach aktueller Situation im Pflegeheim etwas Zeit, schreibt der Kanton. Spätestens ab dem 8. Juni ermöglichen alle Pflegeheime Besuche unter Einhaltung der Verhaltens- und Hygieneregeln.

Mittwoch, 27. Mai: Für die Schweizer Bodenseeschiffe heisst es am 6. Juni «Leinen los»

Der Bundesrat kündigt weitere Lockerungen an. Das sind gute Nachrichten für viele - zum Beispiel für die Schweizerische Bodenseeschifffahrt. Für sie heisst es ab dem 6. Juni «Leinen los». Weil die Kursschiffe auch nach Deutschland fahren, gibt es noch Einschränkungen. Die Grenze öffnet erst am 15. Juni, das hat Bundesrätin Karin Keller-Sutter an der heutigen Pressekonferenz bekräftigt. Deshalb gibt es eine Woche lang einen Spezialfahrplan. Einschränkungen gibt es auch nach dem 15. Juni. Um die Hygiene- und Distanzvorgaben einhalten zu können, dürfen weniger Passagiere aufs Schiff als üblich. Geschäftsführerin Andrea Ruf geht aktuell von 50 Prozent aus. Deshalb hofft sie, dass der Bundesrat schnell weitere Lockerungen beschliesst.

Mittwoch, 27. Mai: Schwimmbad-Betreiber sehen grosse Herausforderungen

Auch die Frei- und Hallenbäder dürfen mit einem entsprechenden Schutzkonzept ab dem 6. Juni wieder öffnen. Das Schutzkonzept des Branchenverbandes sieht unter anderem vor, die Anzahl Personen in den Badis auf eine Person pro 10 Quadratmeter zu begrenzen. «Statt 5500 Personen wie an einem guten Sommertag, dürfen wir so wahrscheinlich nur noch zwischen 1000 und 2000 Gäste empfangen», sagt der Chefbadmeister vom Schwimmbad Hörnli in Kreuzlingen, René Knup. Man müsse also Leute abweisen. Klar ist damit auch: Prallvolle Liegewiesen und Wasserbecken in den Badis wird es diesen Sommer nicht geben.

Mittwoch, 27. Mai: Kanton St. Gallen lockert Regelungen für Besuche in Altersheimen

Auf Pfingsten werden im Kanton St. Gallen die Regelungen für Besuche in Alters- und Pflegeheimen oder in Behinderten-Einrichtungen gelockert. Es dürfen Besuche in allen Räumlichkeiten der Heime und damit auch in den Zimmern der Bewohnerinnen und Bewohner, in Restaurationsräumen oder auch im Gartenbereich stattfinden, teilte das Gesundheitsdepartement am Mittwoch mit.

Besucherinnen und Besucher müssen weiterhin eine Hygienemaske tragen. Es braucht eine Voranmeldung und die Anzahl der Besuchenden bleibt auf zwei Personen pro Heimbewohnerin oder Heimbewohner beschränkt.

Montag, 25. Mai: Unterschiedliche Stimmung an Ostschweizer Tourismus-Destinationen

Anfragen bei Behörden, Tourismus-Vertretern und Campingplatz-Betreibern in der Ostschweiz zeigen, dass rund um die Sommerferien Unsicherheiten bestehen und diesbezüglich eine gewisse Nervosität vorhanden ist – aber auch eine Gelassenheit.

An manchen Orten wird befürchtet, dass der Gästeansturm diesen Sommer grösser sein wird als sonst. Andererseits glauben Vertreter von Tourismus-Destinationen, dass die diesjährige Situation mit der nötigen Flexibilität entschärft werden kann.

Montag, 25. Mai: Flawa verdoppelt die Produktion von Schutzmasken

Aufgrund der Coronapandemie produziert das Ostschweizer Unternehmen Flawa seit Mitte April Universalschutzmasken. Nun hat das Unternehmen im sanktgallischen Flawil eine weitere Produktionsmaschine in Betrieb genommen und verdoppelt somit die Produktion von Schutzmasken, wie es in einer Mitteilung heisst. Die beiden Maschinen würden während 24 Stunden an sieben Tagen laufen und wöchentlich 400'000 Schutzmasken produzieren.

Freitag, 22. Mai: Keine Lands- und Bezirksgemeinden in diesem Jahr

Die Innerrhoder Regierung hat in Absprache mit den Bezirksräten entschieden, dass 2020 weder die Landsgemeinde noch Bezirksgemeinden stattfinden können. Stattdessen werden am 23. August 2020 Urnenabstimmungen über die wichtigsten Geschäfte durchgeführt, heisst es in einer Mitteilung der kantonalen Verwaltung.

Eine nochmalige Verschiebung der Landsgemeinde erachte die Standeskommission als nicht zielführend. Die Landsgemeinde findet immer am letzten Sonntag im April statt. Dieses Jahr ist sie erstmals in ihrer Geschichte auf den Sommer verschoben worden.