Petition soll St. Galler Maturitätsprüfungen verhindern.

Die St. Galler Stadtbusse fahren ab 4. Mai wieder normal.

Thurgauer Schulen bis Sommerferien ohne Lager und Projektwochen.

Im Kanton St. Gallen werden mehr Corona-Tests durchgeführt.

Zufahrt zum Alpstein bleibt beschränkt.

Montag 27. Mai: Thurgau wünscht sich eine Contact Tracing App

Vorderhand setzt auch der Kanton Thurgau auf herkömmliche Methoden, um die Ansteckungsketten wieder nachzuvollziehen. Dies geschieht beispielsweise mit Telefonaten. Auch Personen mit schwachen Symptomen werden getestet.

Das Beste wäre, jeder hätte freiwillig eine solche App.

In Zukunft wünscht sich der Thurgauer Regierungspräsident Jakob Stark aber eine einfachere Lösung: «Das Beste wäre, jeder hätte freiwillig eine solche App. Damit könnte man Fälle sofort rückverfolgen, ohne Listen.»

Montag 27. Mai: Besuchsverbot im Thurgau gelockert

Das Besuchsverbot in Thurgauer Alters- und Pflegeheimen wird ab dem 1. Mai leicht gelockert. Ab dann sind Besuche wieder erlaubt, allerdings nur mit Anmeldung, in speziellen Zonen und auf Abstand.

Bereits ab heute sind personenbezogene Tätigkeiten in den Alters- und Pflegeheimen wieder erlaubt. Das heisst, dass beispielsweise Coiffeure, Podologinnen oder Physiotherapeuten ihre Arbeit in den Pflegeheimen wieder aufnehmen können.

Montag 27. April: Andrang vor dem Andrang

Der Ausstieg aus dem Lockdown beginnt. Die Blumenläden dürfen wieder öffnen. Die Blumenbörse Mörschwil hat den Floristen und Gärtnereien schon letzten Freitag für die grosse Öffnung mit Blumen ausgestattet. Allerdings lief das Schnittblumengeschäft auch während des Lockdowns nicht schlecht, sagt der Geschäftsleiter der Blumenbörse Michael Roth: «Sobald die Umstellung auf Selbstbedienung und Hauslieferung angelaufen war, liefen unsere Umsätze bei den Schnittblumen normal.»

Sonntag 26. April: Keine Appenzeller Landsgemeinde

Am letzten Sonntag im April ist traditionell Landsgemeinde in Appenzell. Eine Verschiebung, wie in diesem Jahr, ist aussergewöhnlich. In den 30er-Jahren gab es zwar wetterbedingt Landsgemeinden in der Pfarrkirche, Verschiebungen sind aber nicht überliefert.

Sonntag 26. April: Stiller Rücktritt statt grosses Fest

Vor knapp zwei Monaten hat der 106-fache Kranzgewinner Daniel Bösch überraschend angekündigt, dass er mit dem Toggenburger Verbandsschwingfest vom letzten Aprilwochenende in Jonschwil SG seine Karriere beenden werde. Er wolle sich künftig voll und ganz auf seine zweite grosse Leidenschaft – seinen Beruf als Metzger. - konzentrieren. Nun wurde das Schwingfest in Jonschwil jedoch abgesagt.

Freitag 24. April: Absage der St. Galler Maturitätsprüfungen gefordert

Über 1300 Personen unterstützen den Maturanden Dario Ackermann aus der Kanti Sargans. Sie haben die Petition, welche die Absage der St. Galler Maturitätsprüfungen fordert, mitunterzeichnet. Dazu gehören auch Eltern, Lehrpersonen und Professoren.

Dario Ackermann zweifelt daran, dass die Hygieneschutzmassnahmen des Bundes während den Prüfungen eingehalten werden können. Zudem sei es sehr schwierig, unter den momentanen Zuständen fokussiert zu lernen. Die Petition wurde am Freitagnachmittag der St. Galler Bildungsdirektion übergeben.

Freitag, 24. April: St. Galler Stadtbus fährt ab 4. Mai wieder normal

Wie die Verkehrsbetriebe der Stadt St. Gallen mitteilen, fahren die Stadtbusse ab 4. Mai wieder gemäss Fahrplan. Dies in Abstimmung mit den Partnern des öffentlichen Verkehrs. Dies gilt auch für den Seebus.

Auf nationaler Ebene wird für Fahrgäste und Mitarbeitende ein Schutzkonzept für den öffentlichen Verkehr erarbeitet. Momentan wird vom BAG empfohlen, während der Hauptstosszeiten im Bus eine Maske zu tragen.

Donnerstag, 23. April: St. Galler prüfen Fahrzeuge wieder

Im Kanton St. Gallen werden ab Montag wieder Fahrzeug- und Schiffsprüfungen durchgeführt. Theorieprüfungen und praktische Führer- und Schiffsführerprüfungen finden weiterhin nicht statt.

Die Schalter für die Verkehrszulassung am Hauptsitz des Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamtes in St. Gallen und die Prüfstellen Mels und Kaltbrunn sind ab Montag wieder zu normalen Betriebszeiten geöffnet, teilt die St. Galler Staatskanzlei mit. Wegen der Abstandsvorschriften sei aber nur ein Teil der Schalter bedient.

Mittwoch, 22. April: Grenzsituation in Kreuzlingen wird überprüft

Bis Ende April will das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement prüfen, ob und wie die Beschränkungen an der Grenze zwischen Kreuzlingen und Konstanz gelockert werden könnten. Dies hat Bundesrätin Karin Keller-Sutter dem Kreuzlinger Stadtrat zugesichert.

Anfang April hatte sich der Stadtrat mit einem Brief an Bundesrätin Karin Keller-Sutter (FDP) gewandt und darin auf die Unsicherheiten aufmerksam gemacht, die die baulichen Sicherheitsmassnahmen entlang der Kunstgrenze auf Deutscher und Schweizer Seite auslösten. Gefragt wurde nach Massnahmen, mit denen die Situation entschärft werden könnte.

Mittwoch, 22. April: Es gibt wieder Operationstermine

Am Beispiel der Kantonsspitäler Graubünden und Thurgau zeigt sich: der Weg zurück in die Normalität ist lang und komplex. Es sei eine Doppelbelastung und Herausforderung, einerseits den Normalbetrieb wieder hochzufahren und andererseits weiterhin für Covid-19-Patienten gerüstet zu sein. Von einem Normalbetrieb sei man trotz der geplanten Operationen ab kommendem Montag noch weit entfernt. Es gelten weiterhin die Hygienemassnahmen des Bundes und ein Besuchsverbot.

Mittwoch, 22. April: Das Ausserrhoder Kantonsparlament tagt extern

Das Ausserrhoder Kantonsparlament nimmt seine Arbeit wieder auf. Die erste Sitzung findet am 15. Juni im Buchensaal in Speicher, anstatt im Herisauer Kantonsratssaal, statt. Dort können die Vorschriften des Bundes eingehalten werden. Das erste Mal überhaupt wird die Sitzung live im Internet übertragen.

Mittwoch, 22. April: Keine Lager und Projektwochen im Thurgau

An den Thurgauer Schulen dürfen bis zu den Sommerferien keine Lager und Projektwochen durchgeführt werden.

Dass ab dem 11. Mai 2020 die obligatorischen Schulen wieder öffnen, ist für den Thurgauer Regierungsrat der spätest wünschbare Zeitpunkt. Wichtig sei, dass die Schulen ihren Betrieb wieder uneingeschränkt aufnehmen dürfen, unter Beachtung der Hygiene-Regeln und der Rücksichtnahme auf besonders gefährdete Personen.