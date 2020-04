St. Galler KMU können ab Mittwoch zusätzliche Kredite beantragen.

Glarner Regierung beschliesst Hilfspaket für Kulturanbieter.

Die Zahl der Stellensuchenden in St. Gallen steigt um 20 Prozent.

In Altstätten wird eine Art Wochenmarkt wieder eingeführt.

Gemeinden unterstützen Geschäfte mit Gutscheinen.

Weitere Informationen

Dienstag, 7. April: Unterstützung für KMU, Sportvereine und Kitas

KMU mit Sitz im Kanton St. Gallen können ab Mittwoch, 8. April, über die Website des Kantons zusätzliche Überbrückungskredite bis maximal 250'000 Franken beantragen. Sportvereine werden zudem mit 700'000 Franken aus dem Sport-Toto-Fonds unterstützt, teilt die Regierung mit. Zudem werden St. Galler Kindertagesstätten unterstützt, falls deren finanzielle Bedürfnisse nicht über die Unterstützungsprogramme des Bundes gedeckt werden können.

Dienstag, 7. April: Glarner Hilfspaket für Kulturanbieter

Das vom Bundesrat erlassene Veranstaltungsverbot trifft vor allem Kulturinstitutionen und Kulturschaffende. Um die wirtschaftlichen Auswirkungen in diesem Bereich abzufedern, stellt der Bund dem Kanton Glarus finanzielle Soforthilfen in der Höhe von 351'000 Franken zur Verfügung und übernimmt die Hälfte der Ausfallentschädigungen, welche der Kanton ausschüttet.

Für die Finanzierung des Kantonsanteils an den Ausfallentschädigungen im Kulturbereich schafft der Glarner Regierungsrat einen Spezialfonds, heisst es in einer Mitteilung. Das Departement Bildung und Kultur gehe von bis zu 300'000 Franken an Ausfallentschädigungen aus, was eine Fondseinlage von 150'000 Franken erfordere.

Dienstag, 7. April: 20 Prozent mehr Stellensuchende in St. Gallen

Es sei ein «nie zuvor beobachteter Anstieg» bei den Stellensuchenden, teilt der Kanton St. Gallen mit. Die behördlichen Massnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie hätten massive Auswirkungen auf den St. Galler Arbeitsmarkt. Im Vergleich zum Vormonat hat die Zahl der Stellensuchenden um rund 1500 Personen zugenommen, im Vergleich zum Vorjahr sind es sogar 2000 Personen.

Über 5000 Betriebe haben im Kanton St. Gallen für den Monat April Kurzarbeit vorangemeldet, welche auch bewilligt wurde. Dies betrifft mehr als 40'000 Arbeitnehmende. Es wird erwartet, dass die endgültige Anzahl der Betriebe bei rund 7000 liegt.

Montag, 6. April: Eine Art Wochenmarkt für Altstätten

Am Donnerstag sollen in Altstätten wieder die Marktfahrer ihre Ware feilbieten. Allerdings in ungewohnter Form, wie die Stadt Altstätten mitteilt. Es werden nur sieben der üblichen elf Stände sein und diese werden im ganzen Zentrum verteilt, sodass mindestens 100 Meter zwischen den Ständen liegen.

Wir hatten sofort Zustimmung von den Marktfahrern.

Die Hygienevorschriften müssten weiterhin eingehalten werden, betont der Stadtrat. Ansammlungen vor den Ständen sind nicht erlaubt. Sollte dies nicht respektiert werden, behalte sich der Stadtrat vor, das Angebot wieder zu beenden.

Montag, 6. April: Stadtparlament in der Sporthalle

Das St. Galler Stadtparlament tagt am 28. April nicht wie üblich im Waaghaus, sondern in der Sporthalle Kreuzbleiche. Das hat das Ratspräsidium entschieden, wie es in einer Mitteilung der Stadt heisst. Gäste sind mit Ausnahme der Medienschaffenden nicht zugelassen. Die Sitzung wird live übertragen.

Montag, 6. April: Gemeinden unterstützen Gewerbe

Beispielsweise Arbon oder Rapperswil-Jona fordern die Bevölkerung auf, man solle über eine Onlineplattform Gutscheine für lokale Geschäfte kaufen. So könnte ein kleiner Teil der Umsätze der KMU doch gesichert werden.

Sonntag, 5. April: 100 Fälle für die Kapo St. Gallen

Mehrere Dutzend Meldungen gingen bei der Kantonspolizei St. Gallen ein, wegen möglicher Verfehlungen gegen die Abstandsregel. In den meisten Fällen konnte aber keine Verfehlung festgestellt werden, heisst es in einer Mitteilung. Die Leute seien grösstenteils einsichtig gewesen. Einige Uneinsichtige seien mit Ordnungsbussen belegt worden.

In einem Fall bewirtete ein Restaurant unerlaubterweise Gäste. Der Wirt wurde zur Anzeige gebracht. Ein Take-away musste die Sitzgelegenheiten absperren. Diverse Autowaschanlagen mit Selbstbedienungsfunktion wurden von der Polizei geschlossen.

Freitag, 3. April: Grenzzaun zwischen Konstanz und Kreuzlingen verdoppelt

Küssen, Hände halten, Kaffee trinken – der Kontakt zwischen den Menschen am neu errichteten Grenzzaun zwischen Kreuzlingen und Konstanz sei zu nahe, beschieden die Behörden. Um Ansteckungen mit dem Coronavirus zu verhindern, wurde am Freitag auf Kreuzlinger Seite im Abstand von zwei Metern ein zweiter Zaun aufgestellt.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Zu viel Kontakt Grenzzaun in Kreuzlingen verdoppelt 05.04.2020 Mit Bildergalerie

Freitag, 3. April: Thurgau verspricht Millionenhilfe

Kredite im Umfang von 100 Millionen Franken sind für Unternehmen, Kleingewerbe, Selbständigerwerbende und Start-ups vorgesehen, deren Einbussen durch das Bundesprogramm nicht oder nicht ausreichend abgedeckt werden, wie der Kanton Thurgau am Freitag mitteilte.

Der Kanton beteiligt sich mit einer Kreditgarantie von 85 Prozent, wofür er 20 Millionen Franken in einem «Spezialfonds Covid-Härtefälle» bereitstellt. Für Massnahmen im Kultur- und Sportbereich wird ein zusätzlicher Betrag von fünf Millionen Franken aus dem Lotteriefonds bereitgestellt.

Freitag 3. April: CSIO abgesagt

Das Springreritturnier CSIO in St. Gallen wird abgesagt. Das Tournier war vom 21. bis zum 24. Mai geplant. Man habe eine Verschiebung in den Herbst geplant, schreibt das OK auf der Website des CSIO. Weil aber auch nach der Corona-Krise vieles unsicher bleibe, werde die 24. Ausgabe abgesagt. Das nächste CSIO ist voraussichtlich Anfang Juni 2021.

Freitag, 3. April: Spitaldebatte im September

Die lange erwartete Debatte im St. Galler Kantonsrat über die neue Strategie für die St. Galler Spitäler soll im September stattfinden. Dies hat das Präsidium des Kantonsrats bestimmt.

Die vorberatende Kommission soll ihre Arbeit nach der Junisession aufnehmen, wie die Staatskanzlei am Freitag mitteilte.

Freitag, 3. April: Corona-Hotline zu psychischen Problemen

Die psychiatrischen Dienste des Kantons Thurgau bieten neu eine spezielle Corona-Hotline an. Menschen mit Sorgen, Ängsten oder sonstigen psychischen Belastungen können sich dort melden. Auch Personen, die beispielsweise im Gesundheitswesen arbeiten und unter hohem Druck stehen, können sich melden.

Freitag, 3. April: St. Galler Unterstützungsprogramm für KMU startet nächste Woche

Mit einem Unterstützungsprogramm von 45 Millionen Franken für KMU-Betriebe will die St. Galler Regierung die Liquidität der Unternehmen zur Überbrückung der Corona-Krise sicherstellen. Über ein Dutzend Banken beteiligen sich am Programm.

Somit könnten die Betreiber von KMU im Laufe der nächsten Woche ihre Anträge einreichen, heisst es in einer Mitteilung der Staatskanzlei vom Freitag. Der Grossteil der 45 Millionen sind für Liquiditätshilfen bei Härtefällen in KMU vorgesehen.

Freitag, 3. April: St. Gallen verstärkt die Polizeipräsenz

Die St. Galler Kantonspolizei verstärkt zum Ferienbeginn am Wochenende ihre Präsenz, um die Einhaltung der Regeln wegen der Corona-Krise zu überwachen. Zwischen Donnerstag- und Freitagmorgen musste die Polizei 40 Mal einschreiten.

Am Wochenende rechnet die Polizei erneut mit vielen Menschen, die es bei sonnigem Wetter und frühlingshaften Temperaturen ins Freie ziehen wird. Bekannte und beliebte Plätze seien zu meiden. Die Abstandregeln müssten auch an den Seepromenaden eingehalten werden.

Unterstützung für KMU, Sportvereine und Kitas