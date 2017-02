Wer in St. Gallen im vergangen Jahr couragiert auftrat, kommt für das Amt des «Ehren-Föbü» in Frage. «Födlä zeigen», bedeutet sich mutig für etwas einsetzen. Der neue «Föbü» wird am Samstag im Rahmen der St. Galler Fasnacht öffentlich mit der Konfettikanone in den Ehrenföbühimmel verschossen.

Am Samstag wird in St. Gallen der 43. «Ehren-Föbü» gekürt. Die Identität bleibt bis zum Verschuss mit der Konfettikanone am Samstagabend geheim. Nachdem die Kanone im letzten Jahr pausieren musste, kommt sie heuer wieder zum Einsatz: «Der Betrieb mit Schwarzpulver ist verboten. So musste die Kanone auf Druckluft umgestellt werden», sagt Föbü-Kanzler Michael Hüppi. Nun steht dem Höhepunkt der St. Galler Fasnacht nichts mehr im Wege: «Der Name des neuen Föbü bleibt geheim. In all den Jahren gab es bisher nie eine undichte Stelle. Und das wird auch so bleiben», so Hüppi weiter.