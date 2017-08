Das Gärtchendenken beenden

Seine Aufgabe ist es, die Region St.Gallen-Bodensee zu vermarkten – die Hotelbetten zu füllen und dafür zu sorgen, dass das Geld der nationalen und internationalen Gäste möglichst locker in der Tasche sitzt. Wie sein Vorgänger versucht auch Thomas Kirchhofer (51) Touristen aus Asien nach St.Gallen zu holen – die Schweiz ist bei Chinesen, Japanern und Koreanern beliebt. Doch – das gibt Thomas Kirchhofer schnell zu bedenken – überbewerten wolle er den mutmasslichen Supertouristen aus Asien nicht.

Drei Fragen an den Tourismus-Direktor

Nicht nur Asiaten im Visier

So habe es für ihn auch nicht oberste Priorität, die asiatischen Märkte zu bearbeiten. Im Fokus habe er genauso den Touristen aus der Schweiz und aus dem nahen Ausland. Auch im «Nahbereich» wolle er ansetzen und die Region bekannt machen.

Als neuer Chef von St.Gallen-Bodensee-Tourismus will Kirchhofer auch den Dialog mit den angrenzenden Tourismusregionen fördern. Ziel sei, das Gärtchendenken zu beenden. Die Tourismusregionen in der Ostschweiz müssten gemeinsam an einer Strategie arbeiten und so die Region mit einer Stimme vertreten. Erste Gespräche mit den Verantwortlichen stimmten ihn optimistisch, sagt Kirchhofer im Interview mit Radio SRF. Der Austausch sei bisher sehr positiv.