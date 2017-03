Mit jeder geschlossenen Postfiliale werden auch Räume und Gebäude frei. Während die Post die Gebäude an bester Lage früher verkaufte, setzt sie heute auf Umbau und Mieteinnahmen. Die alten Poststellen werden zum Millionengeschäft.

Gerade im Kanton Thurgau ist das Thema der Poststellenschliessungen omnipräsent. Die Dienstleistungen verschwinden zwar, die Gebäude bleiben aber stehen.

Strategiewechsel

Bis vor einigen Jahren hat die Post solche Gebäude verkauft. Rund 400, wie beispielsweise die Hauptpost St.Gallen, kamen unter den Hammer. Nun hat die Post aber ihre Immobilienstrategie geändert: Verkauft werden hauptsächlich kleine, unrentable Gebäude auf dem Land. Gebäude an zentraler Lage werden umgebaut, allenfalls erweitert und vermietet. Die Post investiert in Frauenfeld 38 Millionen Franken und baut unter anderem 49 neue Wohnungen.

Wichtiges Standbein

Schweizweit steckt die Post in den kommenden Jahren 1,8 Milliarden Franken in ihre Liegenschaften, wie die «Handelszeitung» berichtet. Damit erhofft sich die Post bis zu 100 Millionen Franken jährlich an Mieteinnahmen. Damit soll das schwächelnde Briefgeschäft gestützt werden.