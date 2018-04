Legende:

Familie Tanner hat ihren Hofladen an der Strasse zwischen Stein und Teufen. Seit drei Jahren betreiben sie den Laden. Zu Beginn hatten sie ihren Laden auf dem Hof, und nur zwei Tage geöffnet. Vor knapp zwei Jahren haben sie ihn direkt an die Strasse verlegt und täglich offen. So haben sie den Umsatz massiv gesteigert.

SRF/Beatrice Weibel