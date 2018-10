Wein als Hauptthema am Olma-Umzug

Ehrengäste an der Olma

Mit den Ehrengästen «Fête des Vignerons» und «St. Galler Wein» war das Hauptthema am diesjährigen Olma-Umzug klar. So gab es beispielsweise einen fahrenden Weinberg zu sehen.

Legende: SRF / Annina Mathis

Die Gäste aus der Romandie sowie die Vertreter des St. Galler Weins verteilten fleissig Wein an die Zuschauerinnen und Zuschauer am Strassenrand. Nicht wenige hielten aber auch selber ein Glas in der Hand.

Legende: SRF / Annina Mathis

«Jeden Tag ein Glas Wein!» , verkündete dieser Herr auf seinem Weg durch die St. Galler Strassen.

Legende: SRF / Annina Mathis

Das Publikum in den Fenstern hat zwar einen guten Ausblick auf den Umzug, wird jedoch keinen Wein zum Degustieren bekommen haben.