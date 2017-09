So tönt es an einem Trychlertreffen 1:47 min, vom 1.9.2017

Zum 13. Mal findet das eidgenössische Scheller- und Trychlertreffen statt. Zum zweiten Mal nach 1999 in der Ostschweiz. In Märstetten werden am Wochenende 150 Trychlervereine aus der ganzen Schweiz erwartet. Rund 10'000 Besucher werden am Festumzug am Sonntag dabei sein, sagt OK-Präsident Sepp Rüegg.

Das Trychlern ist ein alter Brauch und stammt aus der Innerschweiz. Früher wurde mit den grossen Schellen der Winter vertrieben. Heute wird das Brauchtum in der ganzen Schweiz ausgeübt – auch in der Ostschweiz. 32 Trychlervereine aus den Kantonen Thurgau, St. Gallen, Graubünden, Glarus und den beiden Appenzell werden am Wochenende in Märstetten dabei sein.