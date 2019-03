Bei der St. Galler Ständeratswahl am Sonntag erreichte niemand der sieben Kandidierenden das absolute Mehr.

Die drei Kandidierenden mit den meisten Stimmen treten voraussichtlich nochmals an. Aber auch andere Kandidaten bleiben im Rennen.

Der zweite Wahlgang ist am 19. Mai.

CVP: Mit 37’613 Stimmen erzielte Beni Würth von der CVP das beste Resultat. Für den Präsidenten der CVP St. Gallen Patrick Dürr war schon kurz nach der Wahl am Sonntag klar, dass Beni Würth auch im zweiten Wahlgang antreten wird.

FDP: Auch Susanne Vincenz-Stauffacher, die Kandidatin mit den zweitmeisten Stimmen, soll weiter im Rennen bleiben. Mit wem die FDP im zweiten Wahlgang antrete, das werde zwar die Parteileitung noch zu entscheiden haben, sagt der Präsident der FDP St. Gallen Raphael Frei. «Ich persönliche gehe nicht davon aus, dass wir wechseln werden. Das ist sehr unwahrscheinlich», so Frei.

Von mir aus gesehen geht Mike Egger in den zweiten Wahlgang.

SVP: Bei der SVP gab man sich nach der Wahl noch bedeckt, ob Mike Egger, der Drittplatzierte im ersten Wahlgang, nochmals antreten wird. Am späteren Sonntagnachmittag gab Parteipräsident Walter Gartmann jedoch telefonisch bekannt: «Von mir aus gesehen geht Mike Egger in den zweiten Wahlgang.» Wie es bei der SVP jedoch definitiv weitergeht, werde die Parteileitung in den kommenden Tagen entscheiden.

Grüne: Auch wenn sich Patrick Ziltener mit 8'236 Stimmen begnüngen musste, könnte es sein, dass er im zweiten Wahlgang antritt. Man sei mit einem Kandidaten angetreten, der die Klimapolitik ins Zentrum gestellt hat, sagt Parteipräsident Thomas Schwager. «Ich glaube, es wäre wichtig, dass man dieses grosse Thema auch im zweiten Wahlgang nicht aus den Augen verliert.»

Auch Parteiloser bleibt im Rennen

Von den parteilosen Kandidierenden will Andreas Graf auch im zweiten Wahlgang am 19. Mai nochmals antreten. Wie er sagt, wolle er für die anstehenden Nationalratswahlen im Gespräch bleiben. Im ersten Wahlgang erhielt er die Stimmen von 2'242 St. Gallerinnen und St. Galler.

Auch die beiden anderen Parteilosen, Sarah Bösch und Alex Pfister, wollen für den zweiten Wahlgang noch nicht definitv Forfait geben und überlegen sich eine weitere Kandidatur.