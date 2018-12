Am Mittwoch muss sich der mutmassliche Täter der Beil-Attacke in Flums vor Gericht verantworten. Der heute 18-Jährige ist unter anderem wegen mehrfach versuchten Mordes angeklagt.

Die Staatsanwaltschaft fordert eine Freiheitsstrafe von drei Jahren. Zudem soll der Angeklagte in einer geschlossenen Anstalt untergebracht werden.

Der Angeklagte erklärte vor Gericht, er habe im Affekt gehandelt und seine Gedanken nicht mehr steuern können.

Ein junger Mann, der im Oktober 2017 in Flums im Kanton St. Gallen sieben Menschen mit einem Beil angegriffen und zum Teil schwer verletzt haben soll, steht am Mittwoch vor dem Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland.

Die Staatsanwaltschaft fordert für den heute 18-Jährigen eine Freiheitsstrafe von drei Jahren, unter anderem wegen mehrfach versuchten Mordes. Da der Angeklagte zum Tatzeitpunkt noch minderjährig war, gilt für ihn das Jugendstrafrecht.

Aus der Anklageschrift geht hervor, dass der junge Mann an einer schweren psychischen Störung leide. Die Staatsanwaltschaft verlangt deshalb, dass er zusätzlich in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung untergebracht wird. In einer solchen befindet er sich seit März 2018.

Gescheiterter Suizidversuch

Der Angeklagte erklärte vor Gericht, er habe sich an diesem Abend, dem 22. Oktober 2017, wie «ein Stück Scheisse» gefühlt. Deshalb habe er sich umbringen wollen. Als dies nicht klappte, habe er das Haus seiner Eltern angezündet und sei losgezogen. Ohne Plan. Alles, was dann geschehen sei, sei im Affekt passiert. Er hätte seine Gedanken nicht steuern können.

Ich habe nicht gedacht, nur gehandelt.

Als an der Tankstelle in Flums die Polizei eintraf, nachdem er weitere Menschen verletzt hatte, habe er nur eines gewollt: «Ich sagte ihnen, sie sollen auf meinen Kopf schiessen.»

Der 18-Jährige erklärte vor Gericht weiter, er bereue seine Tat. «Alles war einfach nur verrückt.» Heute würde ihm so etwas nicht mehr passieren. «Ich würde die Kontrolle nicht mehr verlieren.»