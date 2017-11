Trainerinnen und Trainer sind in der Regel ältere und erfahrene Personen. Nicht so Werner Bösch. Der Trainer der Meisterhandballerinnen des LC Brühl ist erst 32jährig. Seit drei Jahren ist der Vorarlberger aus Lustenau Cheftrainer der St.Gallerinnen. In Wien hat Werner Bösch Sportwissenschaften studiert.

Für ein Praktikum kam er vor rund sechs Jahren im Zusammenhang mit seinem Studium nach St.Gallen. Er fühlte sich in der Ostschweiz sogleich wohl, anerkannt und geschätzt, so dass er seither hier seiner grossen Passion, dem Handball, nachgeht. Dies tut er erfolgreich und zielgerichtet: