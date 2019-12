Ein Spaziergänger hat in Kirchberg im Toggenburg eine Leiche am Waldrand entdeckt.

Am Sonntagnachmittag hatte ein Fussgänger in Kirchberg in der Wiese am Waldrand einen Plastiksack entdeckt. Er meldete den seltsamen Fund der Polizei, wie diese in einer Mitteilung schreibt. Als die Polizisten den Sack öffneten, fanden sie die Leiche eines Mannes darin.

Legende: Reifenspuren in der Nähe des Fundortes BRK News

Die Identität des Mannes ist noch nicht bekannt. Auch zur Todesursache wurden Ermittlungen eingeleitet.