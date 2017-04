Der Radiojournalist Sascha Zürcher des «Regionaljournal Ostschweiz» ist für den renommierten Swiss Press Award nominiert. Sein Beitrag «Zwei Heidis sind eine zuviel» habe die wirtschaftlichen und regionalpolitischen Aspekte des Tourismus beispielhaft auf den Punkt gebracht, so die Jury.

Sascha Zürchers Reportage «Zwei Heidis sind eine zuviel» dreht sich um den Streit der beiden Tourismusdestinationen Maienfeld und Flumserberg, die beide mit der Marke «Heidi» werben. Der Beitrag wurde vor rund einem Jahr in der Sendung «Echo der Zeit» von Radio SRF ausgestrahlt. Er zeige exemplarisch und pointiert den Konflikt auf, der entstanden ist, nachdem das Skigebiet Flumserberg seine Pläne zur «Heidi Erlebniswelt» bekannt gegeben hat - dies in Konkurrenz zum «Heidiland» in Maienfeld. Die Preisverleihung ist heute Abend.

Sascha Zürcher ist seit 2007 beim «Regionaljournal Ostschweiz» tätig. Zuvor arbeitete er bei «Radio Top» und bei «Radio aktuell».