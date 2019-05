Am Sonntag fand in Appenzell Innerrhoden die Gesamterneuerungswahl des Kantonsparlaments statt. Zu ersetzen galt es gut einen Viertel des 50-köpfigen Parlaments. 13 Grossrätinnen und Grossräte hatten ihren Rücktritt eingereicht.

Gewählt wurde allerdings erst in fünf von sechs Bezirken: in Appenzell, Schwende, Rüte, Schlatt-Haslen und Gonten. In Oberegg wird erst am 19. Mai an der Urne gewählt.

Alle Bisherigen wiedergewählt

Nach den Wahlen in fünf von sechs Bezirken sind 44 Sitze wieder besetzt. Überraschungen sind wie erwartet ausgeblieben. Alle Bisherigen wurden wiedergewählt. Die Parteien spielen in Appenzell Innerrhoden eine untergeordnete Rolle.

Wir bewegen uns auf einem hohen Niveau.

Mehr Gewicht haben die Verbände – vor allem der Gewerbeverband und der Arbeitnehmerverband. Zusammen hatten sie bis jetzt 42 der 50 Sitze. Der Gewerbeverband hat am Sonntag einen Sitz verloren und verfügt aber immer noch über deren 24. Präsident Albert Manser sagt denn auch: «Wir bewegen uns auf einem hohen Niveau.»

Arbeitnehmerverband ist zufrieden

Der Arbeitnehmerverband bleibt bei 17 Sitzen. Mit diesem Resultat ist Präsidentin Angela Koller zufrieden. «Wir hatten fünf Rücktritte. Ziel war es, diese fünf Sitze zu verteidigen. Das ist uns gelungen.»

Frauenanteil sinkt auf 26 Prozent

Stand jetzt reduziert sich der Frauenanteil leicht im Innerrhoder Parlament. Nach den Wahlen in fünf von sechs Gmeinden verfügen sie über elf Sitze – bis jetzt waren es in diesen fünf Bezirken deren zwölf.

Die endgültige Zusammensetzung des Innerrhoder Kantonsparlamentes für die kommenden vier Jahre zeigt sich am 19. Mai nach der Abstimmung in Oberegg.