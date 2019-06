Es ist heiss. In der ganzen Ostschweiz liegen die Temperaturen diese Woche über 30 Grad. Viele Leute flüchten vor der Hitze in die Badi – auch in Herisau. Dort gibt es aber ein Problem: Es hat nämlich fast keine Parkplätze bei der Badi.

Es gibt zwar in der Nähe einen grossen Parkplatz. Doch dieser ist meistens ziemlich voll. Aber nicht wegen der Badi-Gäste, sondern weil dort viele Leute ihr Auto parkieren. Der Parkplatz ist nämlich gratis.

Eigentlich wollte die Gemeinde den Parkplatz kostenpflichtig machen. An der Urne gab es jedoch im vergangenen Herbst ein Nein. Deshalb hat die Gemeinde einen neuen Weg gesucht, um das Parkplatz-Problem bei der Badi zu entschärfen.

Seit Anfang Woche werden 30 Parkplätze für die Badi reserviert. Mit dieser kurzfristigen Massnahme könne das Problem nicht gelöst, aber hoffentlich etwas eingedämmt werden, heisst es in einer Medienmitteilung der Gemeinde. Der Versuch während der Sommerwochen soll Erkenntnisse für eine langfristige Lösung bringen.