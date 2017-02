Seit einem Monat gibt es im Spital Appenzell wieder während 24 Stunden eine Notfallstation. Zuvor wurde sie jeweils um 22 Uhr geschlossen. Die Patientenzahlen haben sich im ersten Monat verdoppelt. Potential gibt es aber noch mehr.

Patientenzahlen: Im Januar haben sich 200 Patientinnen und Patienten im Notfall des Spitals Appenzell behandeln lassen. Das sind doppelt so viele wie in den Monaten zuvor. Die zusätzlichen Fälle seien vor allem in der Nacht dazu gekommen, sagt Spitaldirektor Markus Bittmann. Man wolle das Potential aber auch am Tag noch besser ausnutzen.

Reklamationen: Der Spitaldirektor ist zufrieden mit dem ersten Monat der neuen 24-Stunden-Notfallstation. In dieser Zeit seien bei der systematischen Patientenbefragung nur zwei Reklamationen eingegangen. Diesen gehe er persönlich nach, so Bittmann. Das Spital Appenzell wolle sich verbessern.

Wie weiter? Das Spital Appenzell wolle wieder mehr Vertrauen aufbauen, sagt der Spitaldirektor. Das schaffe man nur mit guter Arbeit. Am Montag entscheidet das Innerrhoder Kantonsparlament über die Notfallstation. Damit diese weitergeführt werden kann, muss eine Verordnung angepasst werden.